Selon les rumeurs, Apple donnerait au prochain iPhone SE une refonte de type iPhone XR

Le prochain iPhone SE d’Apple ressemblera à l’iPhone XR, selon YouTuber et leaker Jon Prosser, qui suggère qu’Apple abandonnera le design de style iPhone 8 de l’iPhone SE de génération actuelle avec la prochaine mise à jour, et remplacera le design par quelque chose similaire à l’iPhone XR 2018, avec un affichage tout écran, Face ID, et plus encore,

Selon Prosser, qui a partagé son point de vue sur le Podcast Équipez-vousle prochain iPhone SE d’Apple, qui sortira probablement l’année prochaine, ne sera “qu’un iPhone XR”, suggérant qu’Apple va essentiellement renommer l’iPhone XR et apporter des améliorations internes à la vitesse et aux performances pour redonner vie à l’appareil désormais abandonné.

Ce n’est pas la première fois que la rumeur dit qu’Apple donnera à l’iPhone SE une refonte de type iPhone XR. En 2021, des rumeurs affirmaient que le prochain iPhone SE, qu’Apple a sorti depuis, offrirait de nombreuses fonctionnalités de l’iPhone XRmême si les rumeurs ne se sont jamais concrétisées.

La dernière mise à jour iPhone SE d’Apple est arrivée en mars, avec le lancement de l’iPhone SE 5Gavec la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, une connectivité 5G, une meilleure autonomie de la batterie, une durabilité améliorée et un nouveau système d’appareil photo avec styles photographiques, Deep Fusion et plus encore pour un nouveau prix plus élevé de 429 $ (US).

