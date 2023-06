Les prévisions pour le discours d’ouverture de la WWDC d’Apple continuent d’affluer, Mark Gurman de Bloomberg prévoyant que la société annoncera « plusieurs nouveaux » modèles de Mac pendant l’événement. Dans un tweet Mercredi, Gurman a réitéré qu’en plus de lancer un nouvel ensemble d’ordinateurs, le géant de la technologie dévoilera également un casque de réalité mixte et une nouvelle version de son système d’exploitation. Jeudi, il a semblé confirmer qu’au moins un nouveau Mac est en route. C’est la dernière parmi les rumeurs concernant la conférence des développeurs d’Apple qui débutera le 5 juin.

Gurman a également rapporté mercredi qu’Apple semble préparer le lancement d’une gamme d’ordinateurs de bureau professionnelscar la société testerait une paire de nouveaux Mac haut de gamme et les processeurs qui les accompagnent.

Gourman souligné précédemment que le 5 juin, Apple commencera à accepter les échanges pour le Mac Studio, le MacBook Air‌ 13 pouces (avec puce M2) et le ‌‌MacBook Pro (M2) 13 pouces, ce qui pourrait aider à soutenir sa dernière prédiction.

Bien que l’on s’attende à ce que la société présente un MacBook Air 15 pouces, on ne sait toujours pas quels autres modèles pourraient rejoindre la gamme Apple, bien que certaines rumeurs aient fait allusion à un nouveau Mac Pro. Le Mac Pro et le Mac Studio fonctionnent toujours avec des puces M1, ce qui laisse supposer que les deux pourraient enfin bénéficier d’une mise à niveau. Les nouveaux modèles devraient être alimentés par la puce M2, qui offre deux fois la vitesse de son prédécesseur, une durée de vie de la batterie plus longue, une meilleure connectivité et des capacités 8K.

Plus tôt ce mois-ci, Gurman a noté dans son bulletin Power On que le arrivée d’une puce M3 peut être imminent dans les nouveaux ordinateurs Apple, avec la possibilité d’un atterrissage technologique amélioré fin 2023 ou début 2024.

