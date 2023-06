Selon les rumeurs, Apple apporterait un appareil photo de 48 mégapixels à tous les modèles d’iPhone 15, y compris les appareils non Pro

Selon une note de recherche de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities.

Selon l’aperçu, l’expansion du système d’appareil photo de 48 mégapixels verra Apple apporter des modifications aux capteurs utilisés sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pour capturer plus de lumière pour une meilleure qualité d’image, bien que ces nouveaux capteurs à trois empilements soient seraient confrontés à des problèmes d’approvisionnement.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus utilisent actuellement un système d’appareil photo de 12 mégapixels, avec l’objectif supposé de 48 mégapixels réglé pour marquer une augmentation significative de la capacité de l’appareil photo.

En plus du nouveau système de caméra, Apple devrait apporter l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro aux quatre modèles d’iPhone 15 cette année, rendant la fonctionnalité disponible pour la première fois et pas seulement sur les modèles de la série « Pro ». Des rapports précédents ont affirmé qu’Apple n’apporterait pas ProMotion ou sa fonction Always-On Display à l’iPhone 15 ou à l’iPhone 15 Plus standard.

Selon certaines rumeurs, les nouveaux appareils seront disponibles dans une nouvelle couleur — cyan-vertet que les nouveaux modèles auront un design arrière en «verre dépoli», correspondant à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max