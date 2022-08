Selon les rumeurs, Apple appellerait le nouvel iPhone 14 de 6,7 pouces «l’iPhone 14 Plus»

Alors que nous approchons du prochain événement spécial “Far out” d’Apple le mercredi 7 septembreoù la société de Cupertino devrait faire ses plus grandes annonces de l’année jusqu’à présent, une nouvelle fuite vient peut-être de dévoiler le nom de l’un des nouveaux modèles d’iPhone 14 d’Apple.

La gamme d’iPhone 14 devrait comprendre quatre nouveaux modèles, dont deux modèles “Pro” standard et deux haut de gamme.. Pour l’iPhone 14 standard, la rumeur veut qu’Apple présente un nouvel iPhone 14 plus grand qui offrira aux utilisateurs le même écran de 6,7 pouces que celui de l’iPhone 13 Pro Max de génération actuelle, sans le prix «Pro» plus élevé.

Selon les rumeurs, le nouvel iPhone non «Pro» de 6,7 pouces d’Apple a été communément appelé «iPhone 14 Max», cependant, une nouvelle fuite mercredi de l’utilisateur de Twitter @Tommyboiiiiii (passant par 9to5Mac) suggère que le nouvel appareil pourrait être nommé “iPhone 14 Plus”, laissant entendre qu’Apple pourrait ramener la marque “Plus” utilisée pour la première fois avec l’iPhone 6 Plus en 2014.

La fuite montre ce que l’on prétend être un étui officiel Apple MagSafe Clear pour le nouvel iPhone de 6,7 pouces, la boîte montrant clairement la nouvelle marque “iPhone 14 Plus”.

Qui a dit + ? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b – Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) 31 août 2022

À ce stade, il est impossible de confirmer à quel point l’image est réellement légitime, cependant, à l’approche de l’événement spécial “Far out”, il n’est pas rare que des fuites d’emballage commencent à faire surface, car les fournisseurs commencent à préparer le stock avant ses débuts officiels. .

Image: @Tommyboiiiiii