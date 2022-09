Selon les rumeurs, Apple annoncerait de nouveaux iPad et Mac par le biais d’un communiqué de presse, et non d’un événement Apple d’octobre

Selon de nombreuses rumeurs, Apple prévoyait un événement spécial pour octobre, où le fabricant d’iPhone devait annoncer de nouveaux iPad et Mac, avec Mark Gurman de Bloomberg suggérant aujourd’hui dans la dernière édition de son Bulletin de mise sous tension que les rumeurs pourraient être fausses, et Apple pourrait finir par annoncer les nouveaux produits à venir via un communiqué de presse à la place, sans la fanfare habituelle des événements.

La rumeur selon laquelle l’événement spécial d’octobre serait le deuxième événement d’automne d’Apple, après le discours d’ouverture “Far out” de septembre, qui a vu le lancement de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Pro, de l’iPhone 14 Pro Max, de la nouvelle Apple Watch Series 8, de l’Apple Watch SE de deuxième génération et de la toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste.

Événement ou pas événement, Apple devrait annoncer des modèles ‌iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces avec puces M2, ainsi qu’un ‌Mac mini‌ mis à jour et de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, qui comprendront probablement M2 Pro et M2 Max frites.

Selon Gurman, “Apple finira peut-être par se sentir différemment, mais je pense que la société (pour l’instant) est plus susceptible de publier ses produits 2022 restants via des communiqués de presse, des mises à jour de son site Web et des briefings avec certains membres de la presse – plutôt que via une keynote majeure de style iPhone.

