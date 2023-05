Selon les rumeurs, Apple ajouterait un appareil photo iPhone 14 Pro 48MP à l’iPhone 15 et 15 Plus

Selon les rumeurs, Apple apporterait le système de caméra 48MP trouvé sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max haut de gamme aux iPhone 15 et 15 Plus, bien que des problèmes de composants puissent entraîner un retard pour les appareils les plus abordables.

L’analyste de Haitong International Securities, Jeff Pu, a rapporté que les modèles bas de gamme iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront équipés d’un objectif de caméra arrière de 48 mégapixels pour une meilleure qualité d’image, comme celui introduit avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max dernier année.

Pu dit que sur la base de récentes vérifications de la chaîne d’approvisionnement, il prévoit que les iPhone 15 et 15 Plus pourraient subir des retards de production en raison de problèmes de rendement avec le capteur de caméra empilé, bien que les appareils devraient toujours être lancés en septembre.

Apple devrait apporter l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro aux quatre modèles d’iPhone 15 cette année, rendant la fonctionnalité disponible pour la première fois et pas seulement sur les modèles de la série « Pro ». Des rapports précédents ont affirmé qu’Apple n’apporterait pas ProMotion ou sa fonction Always-On Display à l’iPhone 15 ou à l’iPhone 15 Plus standard.

Selon certaines rumeurs, les nouveaux appareils seront disponibles dans une nouvelle couleur — cyan-vertet que les nouveaux modèles auront un design arrière en «verre dépoli», correspondant à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max