Selon les internautes, Shah Rukh Khan n’a jamais eu l’air si jeune alors que Punit Malhotra partage un BTS de sets faisant l’éloge de la star de Jawan

Shah Rukh Khan est un bel homme et le héros le plus romantique de Bollywood. Il bénéficie d’un énorme nombre de fans, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Après avoir donné le plus gros tube de l’année, Shah Rukh Khan a maintenant Jawan et aussi Dunki en cours. Et il semble qu’il travaille également sur autre chose. Jusqu’à présent, personne ne le savait et cela a certainement surpris les fans. Certaines photos de Shah Rukh Khan ont fait surface en ligne. L’un a été partagé par le cinéaste Punit Malhotra tandis que les autres ont fait surface via les fan clubs de Shah Rukh. Et la superstar a laissé tout le monde en admiration.

Pourquoi Shah Rukh Khan tire-t-il ? L’acteur de Jawan laisse les fans deviner

Il n’y a pas un jour où Shah Rukh Khan ne fait pas la une des journaux du divertissement. Que ce soit pour une annonce ou simplement pour partager quelques photos avec des fans, pour les taquiner, Shah Rukh attire toujours l’attention. Cette fois, c’est le post de Punit Malhotra qui a intrigué les fans et les a laissés hébétés. Shah Rukh a 57 ans et sa photo qui est BTS des décors d’un projet le fait paraître si sacrément jeune. C’est une photo en noir et blanc partagée par Punit.

Punit Malhotra fait l’éloge de Shah Rukh Khan

Sur la photo partagée par Punit, on voit le cinéaste discuter du plan avec Shah Rukh Khan. Le beau gosse d’un acteur est vu dans une veste et une chemise. Ses cheveux sont coiffés en vagues. Shah Rukh écoute attentivement le réalisateur. Punit écrit que ce sont les jours qui en valent la peine. Il parle de travailler avec nul autre que Shah Rukh Khan. Il loue SRK pour son charme, son charisme, son humilité et son amour et le qualifie d’inégalable. « Merci @iamsrk monsieur pour tout ce que vous faites et pour votre gentillesse », ajoute-t-il avec une émoticône souriante, un cœur rouge et une émoticône gestuelle de la main. Découvrez la publication Instagram de Punit ci-dessous:

Shah Rukh Khan impressionne les fans avec sa beauté

Les fans de la star de Pathaan sont bouleversés par la jeunesse et l’allure fringante de l’acteur. Eh bien, c’est vrai en effet. D’autres photos de Shah Rukh ont fait surface et ont été partagées par son fan club. Son sourire à fossettes a laissé tout le monde siffler et jaillir. Découvrez les commentaires et tweets ci-dessous :

Sur le plan du travail, Jawan est réalisé par Atlee et met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi. Dunki, d’autre part, est un film de Rajkumar Hirani avec Taapsee Pannu comme acteur.