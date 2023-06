Selon les chercheurs, vos gènes et vos hormones pourraient jouer un rôle dans la perte auditive

À l’heure actuelle, nous savons que le facteur le plus important qui augmente le risque de problèmes auditifs est le vieillissement. Autant que la moitié des adultes de 75 ans et plus ont un certain degré de perte auditive, selon certaines estimations. Et à mesure que notre monde devient de plus en plus bruyant, les problèmes auditifs deviennent également un problème plus jeune, ce qui nécessite davantage de recherches sur les moyens de réduire nos risques.

Mais les raisons des autres facteurs de risque ont été plus difficiles à cerner. UN nouvelle étude de mai, dirigé par des scientifiques de Yale et publié dans Genome Medicine, approfondit les influences génétiques et hormonales de la perte auditive, conduisant à plus d’informations qui pourraient potentiellement aider les patients à minimiser les problèmes d’audition à mesure qu’ils vieillissent.

Plus précisément, les chercheurs ont examiné les facteurs qui contribuent à la perte auditive neurosensorielle, qui est causée par dommages à l’oreille interne et est le type le plus courant à mesure que nous vieillissons. (Les autres types de perte auditive, y compris les cas où les personnes sont nées malentendantes, n’ont pas été inclus dans l’étude.) Sur une cohorte de près de 750 000 personnes âgées, les scientifiques ont pu identifier les gènes qui peuvent rendre une personne plus sensible à la perte auditive, ainsi que les différences hormonales qui peuvent aider à expliquer pourquoi les hommes semblent être plus sujets à la perte auditive que les femmes.

Renato Polimanti, professeur agrégé de psychiatrie à la Yale School of Medicine et auteur principal de l’étude, a déclaré qu’il espère que cette recherche pourra aider au développement d’évaluations du risque génétique de perte auditive, ce qui permettra aux médecins et aux cliniciens de combiner les facteurs de risque environnementaux connus ( fumer des cigarettes et être exposé à un bruit intense pendant de longues périodes, par exemple) avec ce qu’il y a dans les gènes de quelqu’un.

Bien que davantage de travail soit nécessaire, la combinaison de toutes ces informations, a déclaré Polimanti, aidera les chercheurs à comprendre quelles personnes ont un risque plus élevé de développer des problèmes d’audition plus tard dans la vie. Ensuite, les patients seront mieux placés pour apporter des modifications ou des modifications à leur mode de vie afin de réduire ce risque.

« C’est quelque chose sur lequel nous travaillons », a ajouté Polimanti.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun test génétique pour la perte auditive, il est important d’identifier et de traiter les symptômes de la perte auditive neurosensorielle ou acquise, car les problèmes d’audition s’accompagnent également d’un risque de démence, de problèmes de santé mentale et d’autres risques pour la santé.

Comment les hormones et la génétique jouent un rôle

Les hommes ont généralement des problèmes d’audition plus tôt que les femmes, a déclaré Polimanti, même en tenant compte d’autres facteurs qui rendent la perte auditive plus probable. Les chercheurs sont maintenant un peu plus près de comprendre pourquoi.

Les œstrogènes peuvent jouer un rôle protecteur en ce qui concerne l’audition à mesure que nous vieillissons, ont découvert les chercheurs de l’étude. En examinant des échantillons génétiques de personnes en Europe et aux États-Unis, les chercheurs de l’étude ont découvert que les gènes responsables de la régulation hormonale étaient liés aux problèmes d’audition chez les personnes âgées. Cela explique la différence entre les hommes et les femmes, qui ont des hormones différentes tout au long de leur vie : en moyenne, les femmes ont des taux d’œstrogènes plus élevés que les hommes. Cela explique également la différence entre les femmes ayant des prédispositions génétiques pour des niveaux d’œstrogène naturellement plus ou moins élevés.

« Certaines personnes sont prédisposées à avoir des niveaux d’hormones plus élevés ou plus bas », a déclaré Polimanti, expliquant que ce facteur génétique ne change pas même avec la baisse attendue des œstrogènes qui survient lorsque les gens traversent la ménopause, qui coïncide également avec l’âge et l’augmentation dans les problèmes auditifs.

La plupart des études sur la perte auditive se sont concentrées sur le système auditif périphérique (l’oreille interne, externe et moyenne), a déclaré Polimanti. Mais la nouvelle recherche comprenait un lien potentiel entre le système nerveux central et les changements dans le cerveau avec des problèmes d’audition, ajoutant au rôle existant que joue le système nerveux périphérique.

Plus précisément, l’étude a montré que les « changements transcriptomiques » dans le cerveau peuvent prédisposer quelqu’un à la perte auditive, a déclaré Polimanti. Changements à la transcriptome peut décrire des changements génétiques qui se produisent au niveau cellulaire.

« Cela ouvre de nouvelles directions où les changements dans le cerveau dus au vieillissement ou aux expositions environnementales pourraient augmenter le risque de problèmes auditifs », a écrit Polimanti dans un e-mail.

Ce que cela signifie pour l’avenir de la perte auditive

Comme une nouvelle libérer de Yale Medicine l’a souligné, cette étude génétique à grande échelle pourrait contribuer au développement futur de traitements pour la perte auditive liée à l’âge en plus des aides auditives, qui ont notamment été commercialisées en vente libre l’automne dernier. Mais ne vous attendez pas à une pilule pour la perte auditive bientôt, selon Polimanti, du moins sur la base de ces découvertes.

Le chemin des découvertes génétiques au développement de médicaments est un « long processus », a déclaré Polimanti. Outre l’utilisation d’aides auditives pour compenser, la perte auditive liée à l’âge est largement considérée comme irréversible, bien qu’il existe recherche sur les traitements comme les implants cochléaires, qui remplacent les petites cellules nerveuses endommagées de l’oreille interne.

À l’heure actuelle, la meilleure chose que la communauté médicale et la société dans son ensemble puissent faire est d’aider à faire entrer les appareils auditifs dans plus d’oreilles en supprimant une partie de la stigmatisation associée au port d’un appareil auditif. Cette étude a montré que chez les personnes ayant des problèmes d’audition, les aides auditives sont largement sous-utilisées non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, où le coût est couvert par le système de santé.

Cela signifie que nous avons encore du travail à faire sur le plan de la santé publique, en plus de réduire le coût des appareils auditifs en les rendant disponibles en vente libre.

« Il est important non seulement de développer de nouveaux outils, mais de faire prendre conscience aux gens qu’il n’y a rien de mal à avoir des problèmes d’audition », a déclaré Polimanti. « Il existe des moyens d’améliorer leur fonction auditive. »