Selon les chercheurs, l’attention portée aux pieds et aux besoins locaux a contribué à réduire considérablement les amputations dues au diabète.

Cela représente une grande partie de son travail de chirurgien vasculaire, mais David Kopriva n’aime pas particulièrement amputer les pieds.

Pour lui, comme pour bien d’autres chirurgiens, l’aversion est philosophique.

«Certains d’entre nous considèrent l’amputation comme un échec», explique le Dr Kopriva, qui exerce à l’Hôpital général de Regina. « Notre travail consiste à sauver le membre. Si nous n’y parvenons pas, nous avons échoué. »

Entre 2021 et 2023, le Dr Kopriva et d’autres chirurgiens à travers le Canada ont amputé environ 7 720 membres inférieurs chaque année associés au diabète, selon un rapport publié le mois dernier par l’Institut canadien d’information sur la santé. Un nombre disproportionné de ces interventions chirurgicales qui changent la vie sont pratiquées sur des patients des Premières Nations, souvent inutilement. La recherche montre qu’environ 85 pour cent de toutes les amputations de membres diabétiques pourraient être évitées grâce à un dépistage adéquat et à des traitements rapides permettant de sauver un membre. Au Canada, cela équivaut à environ 6 000 pieds.

Combattre le fantôme : Pour les Premières Nations, le diabète a des conséquences dévastatrices et souvent évitables

Une poignée de nouvelles cliniques et prestataires de soins de santé se concentrent sur le problème – et pourraient peut-être sauver des pieds en restructurant un domaine négligé des soins de santé.

Toute solution doit commencer au niveau local. Stewart Harris, professeur au Département de médecine familiale de l’Université Western, a passé plus de trois décennies à travailler avec les Premières Nations sur des projets locaux sur le diabète. Dans une seule communauté, la Première Nation de Sandy Lake, le Dr Harris et d’autres chercheurs ont découvert dans les années 1990 le troisième taux de diabète le plus élevé au monde. Il a travaillé sur des programmes visant à stocker et à promouvoir des aliments nutritifs à l’épicerie, à créer un programme scolaire sur le diabète, à construire un sentier pédestre de six kilomètres et à ouvrir un camp d’été sur le diabète pour les jeunes, entre autres programmes.

Est-ce que tout cela a fonctionné ?

« En quelque sorte », dit le Dr Harris. « Mais si nous faisions la même étude à Sandy Lake qu’au début des années 90, nous constaterions le même taux de diabète et un nombre effroyable de complications. »

Finalement, le Dr Harris a adopté un concept de soins de santé appelé Amélioration de la qualité (AQ), dans lequel des équipes locales expérimentent des solutions maison au diabète. Dans une Première Nation où les hommes refusaient de se présenter à leurs rendez-vous pour le diabète, l’équipe locale d’amélioration de la qualité a créé un programme de soins des pieds destiné aux hommes. «Toutes les personnes atteintes de diabète ont peur de l’amputation, alors ils ont utilisé cette stratégie pour amener les hommes à la clinique», a déclaré le Dr Harris. « Ils ne se contentaient pas de vérifier leurs pieds une fois les hommes arrivés, ils prenaient en charge l’intégralité de leurs soins liés au diabète. Et ça a fonctionné.

Dans d’autres Premières Nations, les équipes d’amélioration de la qualité ont créé des registres du diabète afin que le personnel médical local puisse suivre les patients, les familles et la propagation plus large de la maladie.

«Cela fonctionne», a déclaré le Dr Harris. « Après une carrière de travail auprès des peuples autochtones du Canada, c’est la première chose dans laquelle nous avons démontré une amélioration. Il s’agit d’un projet dirigé et appartenant à la communauté, ce qui constitue un scénario parfait pour le succès des communautés des Premières Nations.

Au Manitoba, 23 Premières Nations portent l’appropriation communautaire à un autre niveau en créant une organisation appelée Keewatinohk Inniniw Minoayawin (Crie pour le bien-être des peuples du Nord) qui négocie avec les gouvernements fédéral et provincial pour prendre en charge la prestation des soins de santé pour les Premières Nations du Manitoba. le nord de la province.

Le directeur général de l’organisation, Barry Lavallee, affirme qu’une autorité sanitaire dirigée par les Premières Nations abordera le diabète et les complications diabétiques avec un personnel médical des Premières Nations qui comprend et sympathise avec les besoins uniques des patients autochtones.

« C’est vraiment l’essentiel du travail que nous faisons ici, essayer de faire en sorte que ce nouveau système de santé réponde aux besoins des patients des Premières Nations de différentes manières, par exemple en essayant de changer le système afin que nous n’ayons pas autant de patients. des amputations sous le genou ou de nouveaux débuts de dialyse », a déclaré le Dr Lavallee, membre de la communauté métisse de Saint-Laurent, au Manitoba, et descendant des Premières Nations de Duck Bay et de Lake Manitoba.

Mais les établissements de santé locaux n’ont pas la capacité de traiter toutes les plaies diabétiques. Parce que le diabète altère la circulation et accélère l’infection, une plaie apparemment simple peut facilement menacer un membre sans soins spécialisés.

En Alberta, le Zivot Limb Preservation Centre, ouvert en 2016, est intervenu pour combler ce besoin. Basée au centre Peter Lougheed de Calgary, la clinique voit désormais environ 8 000 patients par an et, selon une étude de 2019 comparant les taux d’amputation entre Calgary et Edmonton, est responsable d’une réduction de 45 pour cent des amputations majeures.

La clinique fonctionne selon un modèle « toe and flow », dans lequel les chirurgiens podiatriques et vasculaires travaillent ensemble sur chaque patient. Le chirurgien podiatrique a une meilleure compréhension de la biomécanique du pied, tandis que le chirurgien vasculaire peut travailler sur la circulation sanguine, qui est altérée dans environ 65 pour cent des plaies du pied diabétique.

Zivot a réussi à économiser tellement de pieds – et tellement d’argent en éliminant les interventions chirurgicales, les séjours hospitaliers et les programmes de réadaptation inutiles – que les services de santé de l’Alberta ouvriront un deuxième établissement à Edmonton l’année prochaine.

« L’idée est que si nous nous assurons qu’il y a une bonne circulation sanguine vers les pieds et que nous leur prodiguons de bons soins, nous pouvons sauver une grande partie de ces membres », a déclaré John Toole, l’un des chirurgiens podologues de Zivot.