Selon les chefs d’établissement, la vaccination des élèves devrait être une priorité, car les épidémies de variantes indiennes obligent les classes à être renvoyées chez elles

La VACCINATION des élèves devrait être une priorité, ont déclaré les chefs d’établissement, car l’épidémie de variante indienne de Covid oblige les classes à être renvoyées chez elles.

L’Autorité de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé le vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans – mais il y a eu une épidémie de la variante «Delta» dans les écoles anglaises.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

La vaccination des élèves devrait être une priorité, ont déclaré les chefs d’établissement Crédit : Getty

Il y a eu une épidémie de la variante ‘Delta’ dans les écoles anglaises Crédit : Getty

Il appartient au Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, puis aux ministres de décider quand le vaccin sera déployé auprès des enfants.

Les syndicats d’enseignants et les chefs d’établissement ont déclaré que le début du programme signifierait que la plupart des étudiants obtiendraient leurs deux doses au moment où la rentrée scolaire commencerait en septembre.

Hamid Patel, directeur général de la fiducie Star Academies à Blackburn, a déclaré au Guardian : « C’est une très bonne nouvelle. Nous devons maintenant nous assurer que tous les adolescents ont reçu au moins le premier jab avant les vacances d’été.

« Les écoles sont les mieux placées pour accueillir les vaccinations et l’infrastructure est déjà en place pour effectuer les vaccinations.

« Nous obtiendrons une participation beaucoup plus élevée si nous demandons aux jeunes de recevoir le jab pendant la période scolaire plutôt que lorsqu’ils profitent de leurs vacances. Cela nous permettra également à tous de passer un été plus sûr, plus libre et plus normal. »

Le secrétaire général du syndicat des enseignants de la NASUWT, Patrick Roach, a déclaré : « Offrir aux jeunes l’accès à la vaccination ne serait pas seulement bénéfique pour leur sécurité et aiderait à minimiser les perturbations supplémentaires de leur éducation, cela aiderait également à protéger la population adulte au sens large qui est plus risque de Covid.

« Avec l’augmentation du nombre de cas dans les écoles, le JCVI doit maintenant étudier les preuves et prendre une décision rapide sur l’extension du programme de vaccination aux plus jeunes. »

POSTE ‘PRÉCAIRE’

Cela survient alors que les syndicats avertissent que les écoles sont dans une situation « précaire » face aux épidémies de Covid.

Le secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, Paul Whiteman, a déclaré que le gouvernement devrait veiller à ce qu’il n’y ait plus « de nouvelles perturbations généralisées de l’éducation ».

M. Whiteman a déclaré au MailOnline: « Nous avons entendu de nos membres que de plus en plus d’écoles doivent fermer plusieurs classes ou » bulles « , en particulier dans les zones où le nombre de cas est plus élevé.

« Cette dernière publication de données officielles semble étayer ces inquiétudes. »

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré : « Toute augmentation des cas de Covid est évidemment préoccupante, et l’infectiosité de la variante Delta est particulièrement préoccupante.

« La situation reste clairement précaire et devra être surveillée très attentivement après les vacances de mi-session. Il est essentiel que les données soient plus facilement disponibles à l’avenir. »

Les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourront s’inscrire pour se faire vacciner Pfizer lorsque leur créneau viendra se faire piquer.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « Nous avons soigneusement examiné les données des essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que les avantages de cette le vaccin l’emporte sur tout risque.

«Nous avons mis en place une stratégie complète de surveillance de la sécurité pour surveiller la sécurité de tous les vaccins COVID-19 approuvés au Royaume-Uni et cette surveillance inclura le groupe d’âge de 12 à 15 ans.

« Aucune extension d’autorisation ne serait approuvée à moins que les normes attendues de sécurité, de qualité et d’efficacité n’aient été respectées.

« Il appartiendra désormais au Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) d’indiquer si ce groupe d’âge sera vacciné dans le cadre du programme de déploiement. »