Selon le vérificateur général, l’excédent de la Colombie-Britannique aurait dû être supérieur de 6,5 milliards de dollars

Le vérificateur général de la Colombie-Britannique a émis des doutes quant à l’exactitude des comptes publics de la province, affirmant que l’excédent de 1,3 milliard de dollars annoncé par le gouvernement cette semaine aurait dû être environ six fois plus important.

Le bureau d’audit déclare dans un communiqué de presse que son opinion avec réserve est “inhabituelle et ne doit pas être prise à la légère”.

Le bureau du vérificateur général Michael Pickup affirme qu’il y a eu trois écarts par rapport aux principes comptables généralement reconnus dans les livres qui ont été publiés mardi, y compris la façon dont la Colombie-Britannique enregistre les paiements d’autres gouvernements et de sources non gouvernementales.

Il indique que si les états financiers respectaient les normes comptables canadiennes pour le secteur public, l’excédent de 2021-2022 aurait été supérieur de 6,48 milliards de dollars et les passifs auraient été inférieurs du même montant.

Le bureau indique qu’un deuxième problème signifiait qu’il y avait des divulgations incomplètes des dépenses futures, entraînant une sous-estimation des obligations contractuelles de 708 millions de dollars en 2023 et de 315 millions de dollars en 2024.

Le troisième problème concerne l’accord de partage des revenus des jeux avec les Premières nations de la Colombie-Britannique, ce qui, selon le bureau de vérification, est une sous-estimation de 91 millions de dollars des revenus et des dépenses de l’accord.

Pickup dit dans le communiqué de presse que la méthode de comptabilité du gouvernement en ce qui concerne l’accord sur les jeux “manque de transparence”.

“Cela ne reflète pas avec précision la façon dont ils ont structuré l’accord et la transaction sous-jacente”, explique Pickup.

Préoccupations de longue date concernant la budgétisation de la Colombie-Britannique

Le bureau de Pickup s’inquiète depuis longtemps de la façon dont la Colombie-Britannique tient ses livres, en particulier de la façon dont le financement des projets d’immobilisations est reflété.

En 2021, Pickup a décrit ce qu’il a décrit comme une divergence d’opinion comptable de neuf ans entre son bureau et la Colombie-Britannique sur la façon dont les fonds fédéraux pour les projets d’immobilisations sont ajoutés aux totaux du budget annuel de la province.

À l’époque, il a déclaré que l’argent fédéral que la Colombie-Britannique reçoit pour des projets comme les ponts et les autoroutes devrait être enregistré comme un revenu selon les principes comptables généralement reconnus, mais la Colombie-Britannique déclare les fonds en plus petits montants qui sont calculés sur la durée de vie d’un projet.

Il a également déclaré que le montant du budget avait augmenté depuis 2011-2012, lorsque le bureau du vérificateur général a soulevé la question pour la première fois.

Les partis d’opposition critiquent les priorités de dépenses

Mardi, la ministre des Finances Selina Robinson a annoncé un “excédent inattendu” après avoir prévu un déficit de 9,7 milliards de dollars.

L’économie “a rouvert plus rapidement et a augmenté à un rythme plus rapide” que quiconque ne l’avait prévu, a-t-elle déclaré. “Les revenus se sont améliorés au cours de l’année à mesure que l’économie se redressait et que les dépenses augmentaient à mesure que le gouvernement mettait en place de nouveaux programmes de relance en cas de pandémie”.

Robinson a déclaré que le gouvernement se préparait à introduire des initiatives la semaine prochaine pour lutter contre les mesures du coût de la vie.

“Nous allons en faire plus”, a déclaré Robinson. “Nous pouvons cibler les bonnes personnes.”

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, a déclaré que son gouvernement allouerait des fonds pour aider à résoudre les problèmes d’abordabilité dans la province. (Mike McArthur/CBC)

Mais le porte-parole libéral en matière de finances de l’opposition de la Colombie-Britannique, Peter Milobar, a déclaré que le gouvernement aurait dû agir plus rapidement pour offrir un soulagement aux habitants de la Colombie-Britannique.

Les néo-démocrates savaient que le printemps dernier leur budget se dirigeait vers un excédent, mais ils ont attendu la fin de l’été pour annoncer des plans d’aide, a-t-il déclaré.

“Nous réclamons des secours depuis mars”, a déclaré Milobar mardi, ajoutant que les libéraux proposaient de suspendre temporairement les taxes sur l’essence, d’accélérer les versements de la remise pour l’action climatique et de demander au gouvernement de tenir sa promesse électorale passée d’une remise de 400 $ sur le loyer.

“Ce sont des mesures qui auraient dû être introduites”, a-t-il déclaré.

“On nous a dit que quelque chose allait se passer la semaine prochaine. Cela n’aurait pas dû prendre cinq mois.”

La chef des Verts, Sonia Furstenau, a déclaré que le gouvernement avait accumulé un excédent budgétaire alors qu’un million de personnes en Colombie-Britannique étaient sans médecin de famille et que les services d’ambulance étaient retardés ou indisponibles.

“Nous avons tellement de crises dans cette province en ce moment, ce n’est pas le moment pour le gouvernement de se féliciter à cause d’un excédent”, a-t-elle déclaré.