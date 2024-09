Selon le réalisateur Matt Reeves, Batman vise toujours une trilogie : « Cela reste très proche du chemin que nous avions envisagé »

Malgré l’écart de plusieurs années entre la sortie de The Batman en 2022 et le début du tournage de The Batman 2, le réalisateur Matt Reeves affirme que le plan est toujours que le Caped Crusader de Robert Pattinson joue dans une trilogie.

« Oui, c’est toujours le plan », a déclaré Reeves Collisionneur Lorsqu’on lui a demandé si The Batman visait toujours une trilogie de films, il a répondu : « Je veux dire, cela reste très proche du chemin que nous avions envisagé. »

Plus tôt cette année, The Batman 2 a décalé sa date de sortie initiale du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026.

Pour l’instant, tout ce que nous savons sur The Batman 2, c’est que le tournage devrait débuter l’année prochaine. Pattinson portera à nouveau le masque, mais au-delà de cela, on ne sait pas grand-chose de l’histoire de la suite.

« Le tournage aura lieu l’année prochaine. Nous nous préparons et je peux dire que la barre ne pourrait pas être plus haute », a déclaré Mattson Tomlin, co-scénariste de The Batman 2. Cri d’écran en août.

La prochaine étape dans l’univers de Batman (officiellement une histoire « Elseworlds », distincte du prochain redémarrage du chapitre un du DCU réalisé par James Gunn et Peter Safran) est la saga policière épique The Penguin, menée par Oz Cobb, joué par Colin Farrell.

La série HBO, avec également Cristin Milioti, a reçu des critiques élogieuses et se situe actuellement au-dessus de The Batman sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes.

Notre propre critique de The Penguin Il a salué les performances individuelles, notamment celle de Milioti dans le rôle de Sofia Falcone, mais a estimé que le manque de connectivité entre la série et son grand frère cinématographique nuisait à sa crédibilité.

