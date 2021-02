Un rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme a appelé à la fin immédiate des sanctions américaines et alliées contre le Venezuela, affirmant qu’ils ont eu un bilan humanitaire «dévastateur» et ont coupé le flux de fournitures médicales au milieu de la crise du Covid-19.

Un rapport préliminaire d’Alena Douhan – Rapporteur spécial de l’ONU sur «L’impact des mesures coercitives unilatérales» – publié vendredi, a révélé que les sanctions contre une série d’industries et d’institutions vénézuéliennes ont entraîné «Calamités économiques et humanitaires» pour toute la population, ayant une « Effet dévastateur » pour les pauvres et ceux d’autres groupes vulnérables.

«Aujourd’hui, le Venezuela fait face à un manque de machines, de pièces détachées, d’électricité, d’eau, de carburant, de gaz, de nourriture et de médicaments nécessaires», Dohan a écrit, attribuant une grande partie des pénuries au régime de sanctions. Elle a ajouté que quelque 2,5 millions de Vénézuéliens sont désormais confrontés « sévère » l’insécurité alimentaire.

L’impact a été particulièrement dur alors que le pays est aux prises avec la pandémie de coronavirus, alors que des milliards d’actifs vénézuéliens qui pourraient être utilisés pour des médicaments et des vaccins restent gelés dans des banques étrangères.

«Les refus répétés des banques aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal de libérer des actifs vénézuéliens, même pour l’achat de médicaments, de vaccins et de kits de protection … entravent la capacité du Venezuela à répondre à l’urgence Covid-19», Douhan a continué.

Visite du Venezuela entre le 1er et le 12 février pour évaluer «L’impact des sanctions unilatérales sur la jouissance des droits de l’homme», Douhan a rencontré une série de hauts fonctionnaires, dont le président Nicolas Maduro, ainsi que des citoyens travaillant dans des domaines tels que la santé, l’éducation et divers secteurs du travail social.

Douhan a noté que les sanctions américaines se sont régulièrement intensifiées depuis 2005, avec de nouvelles mesures imposées en 2014, 2017, 2019 et à nouveau en 2020, plusieurs alliés américains emboîtant le pas, aggravant les problèmes préexistants dans l’économie fortement dépendante du pétrole du Venezuela. Avec le «Durcissement» des sanctions au fil des ans, les revenus de l’État à Caracas ont été réduits de 99%, laissant le pays vivre avec seulement 1% de ses revenus avant les sanctions.

Avec une infrastructure défaillante et peu de moyens d’obtenir des pièces de rechange sous les sanctions, les lignes électriques du Venezuela fonctionnent actuellement à seulement 20% de leur capacité, a déclaré Douhan, tandis que la disponibilité des produits chimiques nécessaires au traitement de l’eau a diminué de près d’un tiers.

Le rapporteur de l’ONU a conclu en exhortant les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres alliés à «Réexaminer et lever les sanctions ciblées conformément aux principes du droit international, de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit des réfugiés.» Elle a également appelé Washington à abandonner les sanctions secondaires – ou les sanctions imposées aux tiers cherchant à traiter avec Caracas – affirmant que de telles mesures aboutissaient à «Sur-conformité» avec le régime de sanctions des nations craignant les représailles des États-Unis.

Enfin, Douhan a recommandé que les institutions financières étrangères débloquent immédiatement les actifs de la Banque centrale vénézuélienne, pour lui permettre de «Acheter des médicaments, des vaccins, de la nourriture, du matériel médical et autre, des pièces de rechange et d’autres biens essentiels pour garantir les besoins humanitaires du peuple vénézuélien et le rétablissement des services publics.»

