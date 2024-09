Selon le procès, Wendy Williams n’a été payée que 82 000 $ pour le documentaire

Les représentants de Wendy Williams affirment que les créateurs d’un documentaire télévisé dévastateur sur l’animatrice de talk-show l’ont « exploitée de manière vicieuse et éhontée » avec le projet, qui relate le déclin physique et mental de Williams après avoir été diagnostiquée avec une démence et une aphasie.

Mardi, l’équipe juridique de Wendy Williams a déposé une plainte modifiée auprès de la Cour suprême du comté de New York. Elle exige que tous les bénéfices de l’émission spéciale de Lifetime « Où est Wendy Williams ? » soient utilisés pour payer ses frais médicaux importants.

Des documents judiciaires obtenus par le HuffPost indiquent que Williams n’a été payé que 82 000 dollars pour le documentaire spécial, qui, selon la plainte, dépeint intentionnellement la personnalité de la télévision à la retraite « d’une manière très humiliante et embarrassante ».

« Il s’agit d’une somme dérisoire pour l’utilisation d’images hautement invasives et humiliantes qui la montraient dans les affres confuses de la démence, alors que les accusés, qui ont profité de la diffusion en continu du programme, ont probablement déjà gagné des millions », indique la plainte.

Bien que les revenus exacts du documentaire n’aient pas été divulgués, Lifetime a déclaré que le film de 4 heures et demie, qui a été présenté en première en février, était son plus grand début non-fictionnel depuis deux ans.

Wendy Williams, animatrice de « The Wendy Williams Show », un talk-show populaire diffusé en journée, sera honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 17 octobre 2019. Le tuteur légal de Williams poursuit les producteurs et les distributeurs d’un film sur Williams qui documente son déclin mental, alléguant qu’ils ont « exploité de manière vicieuse et éhontée » la personnalité de la télévision. Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

La plainte, qui s’étend sur 75 pages, affirme en outre que le documentaire a dépeint Williams comme une « risée et une ivrogne, implicitement responsable de sa propre souffrance continue » après que ses créateurs ont promis à Williams que le projet serait « positif et bénéfique » pour sa carrière et son image.

La plainte modifiée soutient également que Williams n’avait pas la capacité mentale ou juridique d’accepter le contrat de création du documentaire, ce qui rend tout accord écrit invalide.

Williams vit sous une tutelle ordonnée par le tribunal depuis mai 2022.

Les avocats de la tutrice légale de Williams, Sabrina Morrissey, ont qualifié les actions des accusés d’inexcusables dans une déclaration adressée au HuffPost mardi.

« Comme le montre notre plainte dans des détails douloureux et atroces, A&E, Lifetime et Mark Ford ont exploité de manière vicieuse et éhontée Wendy Williams pour leur propre profit alors qu’elle était manifestement invalide et souffrait de démence », peut-on lire dans la déclaration de Kaplan Martin LLP et Cadwalader, Wickersham & Taft LLP.

« Leur comportement choque véritablement la conscience et ils ne devraient pas être autorisés à profiter de sa souffrance. Nous sommes fiers de représenter son tuteur pour les obliger à rendre des comptes. »

Morrissey initialement essayé de bloquer la sortie de « Où est Wendy Williams ? » après la sortie de sa bande-annonce.

Dans une demande d’ordonnance de protection temporaire déposée en février, Morrissey a écrit qu’elle était préoccupée par la « nature embarrassante, préjudiciable, dégradante et mensongère du documentaire et de son utilisation d’images » dans lesquelles Williams était « manifestement handicapé et incompétent ».

Bien que la mesure de restriction temporaire ait été accordée, la décision a été ultérieurement annulée en appel pour des motifs liés au Premier amendement.