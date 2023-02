Selon le ministre, les décès liés à la drogue toxique sont “affligeants” alors que les critiques accusent le NPD d’échec

La ministre à la tête de la lutte contre la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique a qualifié les chiffres montrant que 2022 était sa deuxième année la plus meurtrière de “désolants”, tout en promettant d’utiliser tous les outils à sa disposition pour inverser la tendance.

«Nous devons continuer à intensifier les traitements et les soutiens, ce que nous faisons», a déclaré la semaine dernière la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, quelques heures seulement après que le BC Coroners’ Service a annoncé que 2 272 personnes sont mortes de drogues empoisonnées l’année dernière – 34 décès en deçà du total record de 2021.

Les partis d’opposition ont martelé le gouvernement néo-démocrate de Whiteside et Whiteside elle-même a reconnu qu’il fallait faire plus, tout en soulignant la pandémie de COVID-19 et les échecs passés du gouvernement.

Whiteside a pris la parole après qu’un trio d’experts ait appelé à des actions supplémentaires et à un “sentiment d’urgence” pour faire face à la crise.

La coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, était la principale de ces voix. Elle a évoqué un panel médical, qui a formulé trois recommandations en mars 2022 : rendre l’approvisionnement en médicaments plus sûr ; élaborer une stratégie provinciale coordonnée et axée sur les objectifs; et établir un continuum complet de soins en toxicomanie.

Lapointe a déclaré que le comité a également répété les recommandations d’un comité de 2017 visant à réglementer à l’échelle provinciale les programmes de traitement et de rétablissement, afin de garantir qu’ils fournissent des soins de qualité ; et surveiller et évaluer les résultats.

“En janvier 2023, de grandes lacunes subsistent dans tous ces domaines”, a-t-elle déclaré.

Lapointe a particulièrement critiqué l’incapacité actuelle d’évaluer les programmes de traitement existants.

«Nous avons entendu de nombreuses annonces concernant les lits, mais il n’y a toujours pas de cadre provincial de réglementation et de rapport sur les résultats», a-t-elle déclaré. « Nous ne savons donc pas vraiment où se trouvent ces lits dans toute la province. Nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie lorsqu’un lit est financé, combien de personnes cela aide-t-il, quels sont les résultats pour ces personnes ? »

La députée libérale de la Colombie-Britannique, Elenore Sturko, ministre fantôme de la santé mentale, des dépendances et du rétablissement, a déclaré que l’approche actuelle échoue.

«À ce jour, le gouvernement néo-démocrate a ignoré le calendrier urgent et n’a pas pris de mesures significatives pour combler les graves lacunes du système de soins», a déclaré Sturko dans un communiqué. « Au-delà du système disparate qui a été l’approche de ce gouvernement néo-démocrate pendant trop longtemps, il est temps d’agir de façon globale. Notre province a besoin d’un investissement record dans les programmes de prévention, de rétablissement et de traitement maintenant.

La chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, a lié les drogues toxiques à des problèmes plus larges tels que la santé mentale en déclin, l’inabordabilité et le manque de soins de santé préventifs.

“Nous devons reconstruire les systèmes qui retiennent les gens et les aident à se rétablir”, a-t-elle déclaré. « (Quarante) ans de coupures et de mauvaise gestion ont créé un fil conducteur hors de notre filet de sécurité sociale. Ce gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a eu près de (sept) ans pour changer cela et pourtant, la plupart des Britanno-Colombiens marchent toujours sur la corde raide.

Whiteside a déclaré que le gouvernement est « très concentré » sur la collecte des informations nécessaires lorsqu’on l’interroge sur les commentaires de Lapointe. Mais elle a également tenté de rejeter la faute sur l’ancien gouvernement libéral de la Colombie-Britannique.

“Ce dont nous avons hérité, c’est d’un ensemble fragmenté de services sur lesquels nous nous sommes efforcés de rassembler dans un système cohérent afin qu’il existe une voie unique pour les individus dans leur parcours de soins, de soutien et de traitement”, a-t-elle déclaré.

Whiteside a souligné divers investissements et a défendu le bilan de son gouvernement dans la gestion de la crise – un bilan qui aurait pu être meilleur s’il n’y avait pas eu le COVID-19.

“Ainsi, de 2017 à 2018, nous avons travaillé sur l’augmentation des options de traitement, l’augmentation des options de conseil, l’augmentation des services de réduction des risques, la discussion sur la stigmatisation, et nous avons vu les résultats de tous ces efforts en 2019 lorsque le taux de mortalité par empoisonnement aux drogues toxiques a considérablement diminué”, dit-elle. “Puis, bien sûr, l’année suivante, nous avons été pris par la pandémie mondiale de COVID-19 et nous avons perdu du terrain au cours de la pandémie.”

Une mesure mise en évidence par Whiteside était la dépénalisation de certaines drogues à usage personnel. Elle a qualifié cela de changement historique, mais a également tempéré les attentes.

“(Nous) savons que cela ne résoudra bien sûr pas la crise à lui seul”, a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, Whiteside a promis des progrès, mais a également reconnu la gravité des chiffres.

“(Il n’y a) aucun doute, c’est une journée difficile aujourd’hui.”

