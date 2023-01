Selon le FMI, la fragmentation pourrait coûter jusqu’à 7 % du PIB à l’économie mondiale

Le Fonds monétaire international s’attend à ce que le monde en développement « prenne encore plus de retard » si la fragmentation mondiale se poursuit.

Le Fonds monétaire international a déclaré que la fragmentation pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 7 % du PIB en un nouveau rapport.

Le coût à plus long terme de la fragmentation des échanges varie de 0,2% de la production mondiale à près de 7%, ce qui correspond à peu près à la production annuelle combinée de l’Allemagne et du Japon, selon le rapport publié dimanche, qui décrit un “nœud gordien de défis” que les décideurs politiques visage aujourd’hui. La recherche ne précise pas combien de temps la fragmentation pourrait prendre pour avoir un impact sur une croissance de cette ampleur.

Selon la définition de « fragmentation », certaines prévisions du FMI sont encore plus sombres. Les estimations qui incluent la déconnexion technologique entre les régions suggèrent que les pays pourraient perdre jusqu’à 12 % de leur PIB.

Le FMI énumère un certain nombre de facteurs contribuant à l’augmentation de la fragmentation mondiale, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la pandémie de Covid-19.

Les deux situations ont provoqué une perturbation internationale des approvisionnements financiers, alimentaires et énergétiques, des restrictions commerciales supplémentaires ajoutant à la discorde entre les régions.

“Le risque est que les interventions politiques adoptées au nom de la sécurité économique ou nationale puissent avoir des conséquences imprévues, ou qu’elles puissent être utilisées délibérément pour des gains économiques aux dépens des autres”, indique le rapport.

Il énumère également les restrictions aux migrations transfrontalières, la réduction des flux de capitaux et le déclin de la coopération internationale comme différents types de fragmentation.

“Le monde en développement prendrait encore plus de retard”

Le FMI ne s’attend pas à ce que tous les pays ressentent les effets de la fragmentation de la même manière.

Selon le rapport, les consommateurs à faible revenu des économies avancées n’auraient plus accès à des produits importés moins chers, ce qui rendrait les petites économies à marché ouvert particulièrement vulnérables.

“La majeure partie de l’Asie souffrirait en raison de sa forte dépendance à l’égard du libre-échange”, indique le rapport.

Les économies émergentes et en développement cesseraient également de bénéficier des « retombées technologiques » des économies plus avancées, qui ont par le passé contribué à stimuler la croissance et le niveau de vie.

“Au lieu de rattraper les niveaux de revenu des économies avancées, le monde en développement prendrait encore plus de retard”, indique le rapport.

Le FMI recommande trois approches pour lutter contre la fragmentation : renforcer le système commercial international, aider les pays vulnérables à faire face à la dette et intensifier l’action climatique.

Ces sujets sont susceptibles de figurer en bonne place dans les discussions du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, à partir de lundi, qui a nommé cette année “la coopération dans un monde fragmenté” comme thème.