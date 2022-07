Selon le bloc de l’Afrique de l’Est, 50 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

KAMPALA, Ouganda (AP) – Plus de 50 millions de personnes dans la région de l’Afrique de l’Est devraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë cette année, a déclaré vendredi un bloc régional, avertissant que quelque 300 000 personnes en Somalie et au Soudan du Sud devraient être en pleine crise alimentaire. conditions de famine.

L’évaluation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, ou IGAD, est l’une des plus désastreuses à ce jour alors que les agences des Nations Unies, les groupes humanitaires et d’autres continuent de sonner l’alarme sur la crise alimentaire de la région qui, selon beaucoup, a été largement négligée alors que la communauté internationale se concentre sur la guerre en Ukraine.

Cette évaluation s’applique à sept États membres de l’IGAD, de Djibouti à l’Ouganda.

Samantha Power, administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international, se rend en Afrique de l’Est pour mettre en lumière la crise de la faim dans la région.

Vendredi, à Nairobi, la capitale du Kenya, Power a annoncé au moins 255 millions de dollars d’aide humanitaire et de développement liée à la sécheresse au Kenya. Elle devrait se rendre en Éthiopie et en Somalie, où certaines communautés ont subi quatre saisons des pluies ratées consécutives.

Plus tôt dans la semaine, Power a parlé de la nécessité d’empêcher la crise alimentaire mondiale de devenir une catastrophe, annonçant un financement de 1,2 milliard de dollars qui comprend une aide alimentaire immédiate pour les personnes en Éthiopie, en Somalie et au Kenya.

En plus de l’aide humanitaire immédiate, la communauté internationale doit soutenir les investissements dans l’agriculture mondiale et entreprendre une diplomatie concertée “afin que nous mobilisions davantage de ressources auprès des donateurs, évitions les restrictions à l’exportation qui peuvent exacerber la crise et allègent le fardeau des pays pauvres”, a déclaré Power. dans un discours prononcé lundi au Center for Strategic and International Studies de Washington.

Des groupes d’aide et d’autres organismes de surveillance ont demandé que davantage de fonds soient consacrés à l’Afrique de l’Est après que la guerre en Ukraine a attiré l’attention et l’argent du monde.

Trois millions de personnes sont confrontées à “des niveaux de faim d’urgence et catastrophiques, risquant la mort”, a déclaré le Comité international de secours dans un communiqué mardi, notant que “les gens ont déjà commencé à mourir de faim et que la fenêtre pour empêcher les morts massives se ferme rapidement”.

Même si le nouveau financement américain est atteint, “le plan de réponse humanitaire pour la région serait financé à 40% des besoins évalués”, a averti le groupe. “Après un peu plus de trois mois, l’appel de 1,9 milliard de dollars pour la réponse humanitaire en Ukraine a été financé à 85% – une démonstration de la capacité de mobilisation des ressources lorsque la volonté politique existe.”

Power a critiqué la Chine pour n’avoir contribué que 3 millions de dollars au Programme alimentaire mondial des Nations Unies cette année, tandis que les États-Unis ont donné 3,9 milliards de dollars cet exercice. La Chine et les autres nations “doivent aller au-delà de nos efforts pour prévenir la famine”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

La Somalie, un pays qui continue d’être aux prises avec un conflit armé provoqué par une insurrection islamiste extrémiste, est considérée comme particulièrement vulnérable. Une faible réponse humanitaire à la sécheresse de 2010-12 était en partie à blâmer, car un quart de million de personnes sont mortes dans des conditions de famine. La moitié d’entre eux étaient des enfants.

Les Somaliens marchent pendant des jours à travers des paysages arides vers des endroits comme Mogadiscio, la capitale, à la recherche d’aide mais constatent qu’il n’y a rien ou presque.

Le nombre de personnes souffrant de la faim en Somalie à cause de la sécheresse a presque doublé depuis le début de l’année, selon l’IRC, qui a constaté une augmentation de 265 % des admissions d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère dans une seule clinique de Mogadiscio entre avril et Peut.

Il existe un risque de famine dans huit régions de la Somalie jusqu’en septembre “en cas d’échecs généralisés de la production agricole et animale, de la flambée des prix des denrées alimentaires et en l’absence d’une aide humanitaire accrue”, selon l’évaluation de l’IGAD.

Tiro rapporté de Nairobi, Kenya

Rodney Muhumuza et Desmond Tiro, Associated Press