Selon le bloc de l’Afrique de l’Est, 50 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë

L’évaluation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, ou IGAD, est l’une des plus désastreuses à ce jour alors que les agences des Nations Unies, les groupes humanitaires et d’autres continuent de sonner l’alarme sur la crise alimentaire de la région qui, selon beaucoup, a été largement négligée alors que la communauté internationale se concentre sur la guerre en Ukraine.

KAMPALA, Ouganda – Plus de 50 millions de personnes dans la région de l’Afrique de l’Est devraient faire face à une insécurité alimentaire aiguë cette année, a déclaré vendredi un bloc régional, avertissant que quelque 300 000 personnes en Somalie et au Soudan du Sud devraient être dans des conditions de famine généralisée.

Vendredi, à Nairobi, la capitale du Kenya, Power a annoncé au moins 255 millions de dollars d’aide humanitaire et de développement liée à la sécheresse au Kenya. Elle devrait se rendre en Éthiopie et en Somalie, où certaines communautés ont subi quatre saisons des pluies ratées consécutives.

Plus tôt dans la semaine, Power a parlé de la nécessité d’empêcher la crise alimentaire mondiale de devenir une catastrophe, annonçant un financement de 1,2 milliard de dollars qui comprend une aide alimentaire immédiate pour les personnes en Éthiopie, en Somalie et au Kenya.

En plus de l’aide humanitaire immédiate, la communauté internationale doit soutenir les investissements dans l’agriculture mondiale et entreprendre une diplomatie concertée “afin que nous mobilisions davantage de ressources auprès des donateurs, évitions les restrictions à l’exportation qui peuvent exacerber la crise et allègent le fardeau des pays pauvres”, a déclaré Power. dans un discours prononcé lundi au Center for Strategic and International Studies de Washington.