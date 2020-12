M. Berland avait fait des recherches sur la relation de Google avec une entreprise connue pour ses activités antisyndicales, et Mme Spiers avait créé un avis numérique informant les collègues de leurs droits de s’organiser. Dans une note de service à l’époque, Google a déclaré que les employés avaient été licenciés « pour des violations claires et répétées de nos politiques de sécurité des données ».

Bien que Google ait licencié plusieurs employés ayant participé aux manifestations, la plainte déposée mercredi par le Conseil national des relations du travail a déclaré que seuls les droits de Laurence Berland et de Kathryn Spires avaient été violés.

Le couple a été licencié en novembre de l’année dernière alors que Google se débattait avec un contingent vocal de travailleurs qui protestaient contre sa gestion du harcèlement sexuel et son travail avec le ministère de la Défense et les agences fédérales aux frontières.

«Cette plainte montre clairement que les travailleurs ont le droit de s’exprimer sur des questions d’éthique commerciale et de composition de la direction», a-t-il déclaré. «C’est une découverte importante à un moment où nous voyons le pouvoir d’une poignée de milliardaires de la technologie consolider le contrôle de nos vies et de notre société.»

M. Berland, un ingénieur qui travaillait chez Google depuis plus d’une décennie, a déclaré qu’il se sentait justifié par la plainte.

Alan Hyde, un expert en droit du travail à la Rutgers Law School de Newark qui a beaucoup écrit sur l’industrie technologique , a déclaré que l’affaire a envoyé un message important. Contrairement à d’autres employeurs de la Silicon Valley, qui ont adopté une approche relativement subtile pour rester non syndiqués, Google semble avoir agi «comme si les lois du travail ne s’appliquaient pas à eux et qu’ils pouvaient traiter les employés comme ils l’entendaient», a déclaré M. Hyde.

Mais selon la plainte du NLRB, plusieurs des politiques de Google interdisant aux travailleurs de consulter des documents internes étaient illégales et appliquées de manière sélective, selon M. Berland et Mme Spiers, qui ont été informés de la plainte, qui n’a pas été rendue publique. Google a également surveillé les employés qui ont regardé une présentation sur un effort de syndicalisation des sous-traitants de Google dans l’un des bureaux de l’entreprise à Pittsburgh, selon la plainte.

« Des collègues et des inconnus pensent que j’ai abusé de mon rôle à cause de mensonges racontés par la direction de Google alors qu’ils me venaient de représailles », a-t-elle déclaré.

Un bureau extérieur du NLRB, qui rapporte au General Counsel de l’agence, portera la plainte devant un juge administratif dans les mois à venir si Google ne résout pas le problème. Si le juge se prononce en faveur des travailleurs et que la décision survit à ce qui est en fait un appel devant la commission des relations de travail de Washington, qui est distincte du bureau de l’avocat général et siège dans le jugement des affaires, Google pourrait être forcé de payer les salaires pour la période. depuis le licenciement des travailleurs et les réembaucher.

M. Hyde a prédit que Google réglerait l’affaire. « Google n’est actuellement pas très populaire à Washington auprès des républicains ou des démocrates », a-t-il déclaré.

Mais Google a suggéré qu’il prévoyait de se battre. «Nous sommes confiants dans notre décision et notre position juridique», a déclaré Jennifer Rodstrom, une porte-parole de Google. «Les actions entreprises par les employés en question constituaient une grave violation de nos politiques et une violation inacceptable d’une responsabilité de confiance.»