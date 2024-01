Selon la rumeur, un médicament zombie contiendrait des os humains, tuant une douzaine de personnes chaque semaine

Une nouvelle drogue mortelle se répand dans les pays d’Afrique de l’Ouest, faisant des ravages dans les communautés locales.

La drogue, connue sous le nom de « kush », fait que les utilisateurs se promènent comme des zombies, tombent et se blessent en s’endormant à pied, avec une douzaine de morts chaque semaine et des milliers d’autres hospitalisés.

La drogue est principalement consommée par des hommes âgés de 18 à 25 ans et est la plus touchée en Sierra Leone, selon un article de Conversation rédigé par Michael Cole, professeur de médecine légale à l’Université Anglia Ruskin au Royaume-Uni.

Kush, contrairement à la drogue du même nom aux États-Unis, est un mélange de plusieurs substances, dont le cannabis, le fentanyl, le tramadol et même le formaldéhyde, un conservateur. Certains ont affirmé que le médicament contenait des os humains broyés, bien que les experts pensent qu’il ne s’agit probablement que d’une rumeur.

Selon un rapport de Le Daily Telegraphenviron 1 million de personnes dans la région seraient dépendantes de cette nouvelle substance mortelle.

« En Afrique, la Kush est une drogue qui contient un mélange de produits chimiques, notamment du tramadol (un opiacé synthétique), du cannabis, du fentanyl et parfois du formaldéhyde. Elle est devenue populaire car elle est abordable et largement disponible, deux facteurs qui déterminent la consommation de drogue dans n’importe quel pays. ” Ian Hamilton, professeur agrégé de toxicomanie à l’Université de York au Royaume-Uni, a déclaré Semaine d’actualités.

“Sa popularité repose sur certains facteurs sociaux tels que le chômage élevé, la pauvreté et le manque d’espoir. Kush semble être arrivé au bon moment pour aider ceux qui l’utilisent à atténuer les conditions sociales défavorables qu’ils vivent.”

Le fentanyl et le tramadol sont tous deux des opiacés très addictifs, et le formaldéhyde, utilisé pour embaumer les cadavres, peut provoquer des hallucinations lorsqu’il est consommé. En raison de la nature mixte de la kush, les proportions et les concentrations de chacune des substances sont difficiles à contrôler, et la drogue peut donc conduire à des réactions très différentes entre les individus.

“Si les mélanges de Kush contiennent réellement des opioïdes synthétiques, alors les risques pour la santé sont évidents. Ce sont ces drogues qui ont causé tant de décès en Amérique du Nord et qui suscitent de plus en plus d’inquiétudes en Europe”, déclare Harry Sumnall, professeur en toxicomanie à L’Université John Moores de Liverpool, a déclaré Semaine d’actualités.

« Les mélanges de médicaments sont particulièrement nocifs et augmentent les risques de surdose mortelle. Comme pour toutes les drogues illicites, il n’y a pas de « contrôle de qualité » et la diversité des marchés locaux signifie que le contenu est susceptible de différer d’un lot à l’autre, augmentant le risque de surdose. il a dit.

« Ces risques sont également aggravés par la rareté des services de réduction des risques et de traitement de la toxicomanie dans les communautés où le kush est disponible.

« Le contenu peut varier selon les lots et les zones géographiques – le kush dans une région peut être très différent du kush dans une autre. Nous constatons souvent cela avec les médicaments – « poussière de singe » au Royaume-Uni et « sels de bain » aux États-Unis ont été utilisés comme termes génériques. pour une gamme de drogues stimulantes synthétiques”, a déclaré Sumnall.

Quant au médicament contenant des os humains, les experts estiment que cela est très improbable, car il n’existe aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

“Je suis très sceptique quant à l’idée que des os humains soient utilisés pour fabriquer du kush, car il n’y a rien dans les os humains qui serait enivrant même s’ils appartenaient à des individus ayant consommé des drogues comme le kush”, a déclaré Hamilton. “Je soupçonne que cela a commencé comme une rumeur qui s’est largement répandue sans aucune preuve pour l’étayer.”

Il n’y aurait aucun avantage réel à inclure les os dans le mélange médicamenteux. Les os contiennent du soufre, qui peut former du dioxyde de soufre toxique lorsqu’il est brûlé, mais il n’y en a pas suffisamment pour provoquer un effet réel sur le corps.

“La rumeur d’ossements rappelle les tactiques alarmistes utilisées par la police ou d’autres agences aux États-Unis pour provoquer une panique morale et dissuader les individus de consommer de la drogue”, a déclaré Samuel Tobias, titulaire d’un doctorat. étudiant en santé publique à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré Semaine d’actualités.

« Nous avons observé la même approche avec la récente tendance de la xylazine aux États-Unis, décrite comme une « drogue zombie ». De telles rumeurs peuvent être omniprésentes et peuvent également provenir de la communauté elle-même.

« Un exemple de cela est celui où Vancouver a connu une épidémie de fentanyl qui provoquait des hallucinations lorsqu’il était consommé », a-t-il déclaré. « Les gens qui l’utilisaient pensaient qu’il était « moisi » et que la moisissure était à l’origine de ces « voyages ».

“En fait, le fentanyl a été coupé avec des cannabinoïdes synthétiques, un parent produit en laboratoire des composés actifs du cannabis. La seule façon de savoir avec certitude ce qui est mélangé dans les drogues est de les faire analyser.”

La drogue est présente en Sierra Leone, ainsi que dans les pays voisins de la Guinée et du Libéria. L’article de Conversation rapporte que chaque dose de médicament coûte environ 25 cents, dont deux ou trois personnes peuvent se partager 40 cents chaque jour, et comme le salaire annuel moyen en Sierra Leone n’est que d’environ 630 dollars, le médicament peut engloutir une proportion énorme de l’argent des gens.

Tous les médicaments présents dans la kush sont également disponibles aux États-Unis, mais il est peu probable que le médicament traverse l’Atlantique.

“Il faudrait qu’il y ait un argument économique viable pour que les revendeurs fabriquent du kush et distribuent la drogue efficacement”, a expliqué Hamilton. “Je pense qu’il est peu probable que cela se produise car la pénétration de drogues comme les opiacés synthétiques et le cannabis est actuellement suffisante. Il faudrait que le Kush soit nettement moins cher pour que les revendeurs fassent le changement, ce que je ne pense pas.

“Le Kush est principalement fourni et utilisé dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Sierra Leone, en partie à cause de la capacité des trafiquants à fabriquer la drogue dans le pays plutôt que de tous les risques et coûts liés à l’importation d’une drogue.”

