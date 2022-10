Selon la rumeur, les tourtereaux Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna s’envoleraient vers les Maldives pour des vacances romantiques ?

Selon les rumeurs, Rashmika Mandanna serait partie en vacances aux Maldives. L’acteur a été vu vendredi à l’aéroport de Bombay. Vijay Deverakonda aurait été vue traversant l’aéroport quelques minutes avant son arrivée.

Et, si les rapports sont quelque chose à faire d’ici là selon Times of India, le couple rumeur s’envole vers les Maldives ou des vacances romantiques.

Vijay a continué à regarder son téléphone tout en portant des lunettes de soleil foncées, tandis que Rashmika s’est engagé avec les caméras sans se maquiller et une tenue beige. Les deux ont souvent nié sortir ensemble et n’ont jamais reconnu publiquement leur relation. Lorsque Rashmika a récemment été interrogée sur les rumeurs persistantes selon lesquelles elle sortait avec Vijay, elle a éclaté de rire.

Il y a quelques jours, Rashmika Mandanna a une fois de plus réfuté les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Vijay Deverakonda, les qualifiant de mignonnes dans le processus. Geetha Govindam (2018) et Dear Comrade sont les deux seuls films que Rashmika a réalisés avec Vijay (2019). Ils ont tous les deux rejeté à plusieurs reprises les rumeurs d’amour qui circulent depuis leur première apparition.

Rashmika a répondu qu’elle pensait qu’elle devait s’en occuper maintenant parce qu’elle débutait dans l’industrie lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que les artistes de Bollywood devaient faire face à beaucoup de projecteurs sur leur vie amoureuse. Interrogée sur les rumeurs de longue date selon lesquelles elle sortait avec Vijay Deverakonda, l’acteur a éclaté de rire.

Elle a dit à Mashable India à propos des rumeurs : “Tout est si mignon non. Je suis comme aiyoo babu. C’est si mignon.” Lorsqu’on lui a demandé s’il ne s’agissait que de rumeurs, Rashmika a répondu : “Ouais. Vous voyez, Vijay et moi avons fait tellement de travail ensemble, trop tôt dans notre carrière. Quand nous ne savons pas comment est l’industrie, et que tout à coup vous travaillez avec des personnes partageant les mêmes idées. , vous êtes en quelque sorte devenus amis, et vous avez beaucoup d’amis communs. J’ai ce gang à Hyderabad, il a ce gang à Hyderabad. Et nous avons beaucoup d’amis communs. C’est comme ça. C’est tellement mignon quand tout le monde monde est comme “Rashmika et Vijay, c’est mignon.”