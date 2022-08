Selon la rumeur, les tourtereaux Sidharth Malhotra et Kiara Advani confirment qu’ils sont ensemble [Watch video]

Shershaah a terminé un an et les tourtereaux supposés Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont fait une session en direct ensemble pour célébrer cette journée spéciale avec leur bien-aimé rapide. Alors que le couple très amoureux a maintenu l’élément de surprise dans la session en direct. Ils ont commencé le chat en direct séparément où le couple a parlé des anecdotes de leur premier film ensemble. Dans la session en direct, on pouvait voir Sid flirter avec Kiara et la laisser rougir à chaque instant. Kiara a même mentionné que Mann Bharryya sera toujours une chanson spéciale. Où Sidharth a avoué être dans le pétrin après avoir rencontré les parents du capitaine Vikram Batra et il s’est tendu et s’il foutait ce film et a dit au réalisateur Vishnu que nous ne pouvions pas gâcher ça.

Pendant la saison en direct, Sid et Kiara ont parlé de leur première rencontre et de la façon dont ils se sont très bien liés. Et quand la session en direct touchait à sa fin, les fans de Sidharth et Kiara criaient pour qu’ils se réunissent et la surprise a été qu’il est entré dans la pièce où Kiara faisait sa vie, puis ils ont dit que nous étions ensemble. Kiara avait atteint la maison de Sidharth pour cette session en direct. Ils ont même répondu à une question de leurs fans où ils ont dit qu’ils voulaient les voir ensemble dans un autre film, auquel Sid a dit qu’ils étaient ensemble et qu’ils travailleraient bientôt ensemble sur un autre projet également.

Kiara était également d’accord avec la star de Shershaah, tandis que les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme de voir le couple se remettre ensemble car cela va être un autre blockbuster. Alors que toute l’industrie est consciente que Sidharth et Kiara sont en couple et attendent que le couple fasse une annonce ensemble. Si l’on en croit les rapports, Kiara a même rencontré les parents de Sidharth et ils l’aiment bien. Eh bien, leurs fans ont sûrement hâte de les voir ensemble pour toujours.