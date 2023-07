Selon la rumeur, les tourtereaux Ananya Panday et Aditya Roy Kapur auraient été aperçus ensemble au Portugal, la photo devient virale

Les photos romantiques d’Ananya Panday et Aditya Roy Kapur de la nation européenne ont pris d’assaut Internet la semaine dernière.

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont été discrets sur les informations faisant état de leur relation au cours des derniers mois. Les rumeurs de rencontres entre les acteurs ont de nouveau éclaté la semaine dernière lorsque leurs photos du Portugal ont pris d’assaut Internet après avoir partagé des photos et des vidéos du concert d’Arctic Monkeys en Espagne.

Maintenant, une autre image devient virale sur Internet dans laquelle les acteurs sont vus en train de se regarder dans les yeux dans un restaurant au Portugal. La photo a été partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son compte Instagram. Certains internautes ont défendu les acteurs au sujet de cette photo divulguée en écrivant : « Porter atteinte à la vie privée de quelqu’un !! C’est tellement mal !! À moins qu’ils ne fassent une apparition, qui donne au public la permission de cliquer, c’est mal de cliquer dessus dans un instant. »

Les rumeurs de relation entre Aditya et Ananya couvaient depuis Koffee With Karan 7 l’année dernière lorsque l’actrice a admis qu’elle trouvait l’acteur « sexy ». Depuis lors, le couple supposé a posé ensemble plusieurs fois à la fête de Diwali de Manish Malhotra, à la réception de mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani et à d’autres événements.

Pendant ce temps, sur le front du travail, l’acteur de The Night Manager sera vu ensuite dans Metro…In Dino. Le film présente également Sara Ali Khan, Pankaj Tripathi, Anupam Kher, Fatima Sana Shaikh, Neena Gupta, Konkona Sen Sharma et Ali Fazal, et sortira en salles le 29 mars de l’année prochaine. Réalisé par Anurag Basu, le film d’anthologie semble être dans la lignée de son précédent film Life…In A Metro sorti en 2007.

D’autre part, l’actrice de l’élève de l’année 2 sera vue ensuite dans la comédie Dream Girl 2 avec Ayushmann Khurrana. La suite spirituelle du film du même nom de 2019, le réalisateur Raaj Shaandilyaa présente également Paresh Rawal et Annu Kapoor et devrait sortir en salles le 25 août.

LIRE | La petite amie supposée d’Aditya Roy Kapur, Ananya Panday, passe en revue sa première émission OTT The Night Manager, l’acteur réagit