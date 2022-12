Selon la rumeur, les tourtereaux Aditya Roy Kapur-Ananya Panday assistent aux demi-finales de la Coupe du monde de football

Selon les rumeurs, le couple de Bollywood, Aditya Roy Kapur et Ananya Panday, s’est envolé pour le Qatar mardi pour assister aux demi-finales de la Coupe du monde de football avec les acteurs Sanjay Kapoor, Chunky Panday et Shanaya Kapoor.

S’adressant à Instagram, l’acteur Sanjay Kapoor a partagé une série de photos qu’il a sous-titrées, “#godiskind #dreamcometrue #fifaworldcup2022 #doha #qatarairways #demi-finale, Argentine vs Croatie, tout est prêt pour ce soir.”





Sur l’une des photos, on pouvait voir Aditya poser avec Sanjay Kapoor, Chunky Panday, Ananya Panday et Shanaya Kapoor à l’aéroport. Après le match, Ananya s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une vidéo qu’elle a sous-titrée : “QUELLE UNE EXPÉRIENCE !!! Les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 – L’Argentine battant la Croatie, voyant Messi juste être la légende qu’il est, David Beckham nous a fait signe et a pu voir tout ça avec mon papa et mes meilleurs amis, merci.”

Dans la vidéo, Ananya pouvait être vue en train de soutenir l’équipe d’Argentine lors de la première demi-finale de la coupe du monde de la FIFA 2022. Récemment, l’actrice Kriti Sanon a organisé une soirée Diwali où le who`s who de Bollywood a marqué sa présence. Aditya et Ananya faisaient également partie de la fête. L’une des photos d’Aditya et Ananya de la fête est devenue virale et depuis lors, leurs rumeurs de rencontres se sont répandues sur Internet comme une traînée de poudre.





L’image a été initialement partagée par Neha Dhupia sur Instagram Story. Sur la photo, Neha a posé avec son mari Angad Bedi et l’hôte Kriti. Le trio cliquait sur un selfie mais ce sont Ananya et Aditya en arrière-plan qui ont attiré l’attention des fans aux yeux d’aigle. Dans l’image, le couple supposé avait l’air occupé dans leur conversation alors qu’ils étaient sans le savoir cliqués en arrière-plan.

Le duo n’a toujours pas officiellement confirmé leur relation. Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ananya sera ensuite vue dans Kho Gaye Hum Kahan de Farhan Akhtar aux côtés des acteurs Siddhant Chaturvedi et Adarsh ​​Gourav.

Barré par le réalisateur débutant Arjun Varain, la date de sortie officielle du film se fait toujours attendre. En dehors de cela, elle a également un film comique Dream Girl 2 avec Ayushmann Khurrana. Le film met également en vedette Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Annu Kapoor, Manoj Joshi et Vijay Raaz dans des rôles de premier plan et devrait sortir en salles le 7 juillet 2023. Aditya, d’autre part, sera ensuite vue dans le réalisateur Anurag Basu. le prochain film d’anthologie Metro…In Dino.