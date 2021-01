«Nous n’autorisons pas les gens à entrer en Écosse», a déclaré Mme Sturgeon aux journalistes à Édimbourg, «et cela s’appliquerait à lui comme à n’importe qui d’autre – et venir jouer au golf n’est pas ce que je considère comme un but essentiel. »

Politicienne à la voix claire, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle ne savait pas quels étaient les projets de voyage de M. Trump, mais qu’elle espérait que son plan immédiat était de quitter la Maison Blanche. Lundi, elle a imposé un verrouillage à l’Écosse, qui, comme l’Angleterre, est aux prises avec une augmentation des cas de coronavirus en raison d’une nouvelle variante qui se propage rapidement.

En vertu des nouvelles règles, les gens sont tenus de rester à la maison et de travailler à partir de là, dans la mesure du possible. Les lieux de culte ont été fermés et les écoles fonctionneront par téléapprentissage. L’Écosse s’est souvent déplacée plus vite et plus loin que l’Angleterre pour imposer des restrictions pendant la pandémie.

La Maison Blanche a initialement refusé de commenter le rapport, publié pour la première fois dans le Journal du Sunday Post, mais plus tard l’a nié.

« Ce n’est pas exact », a déclaré mardi l’attachée de presse Kayleigh McEnany. «Le président Trump n’a pas l’intention de se rendre en Écosse.»

Deux responsables de la Maison Blanche ont déclaré que s’il n’y avait pratiquement pas eu de discussion concrète sur ce que M. Trump allait faire le 20 janvier parce qu’il était tellement concentré sur la tentative d’annuler les résultats des élections, ils ne pensent pas qu’il envisage l’Écosse.