Selon la rumeur, le successeur de Pat Sajak ‘Wheel of Fortune’, Ryan Seacrest, a été préparé pour le succès du jeu télévisé par Dick Clark

Une fois que Pat Sajak a annoncé sa retraite de « Wheel of Fortune », les fans ont immédiatement commencé à essayer de résoudre le casse-tête pour savoir qui remplacerait leur animateur de jeu télévisé préféré.

Tous les regards se sont tournés vers Ryan Seacrest, dont le programme est récemment devenu un peu plus disponible après avoir quitté la co-animation de « Live! with Kelly and Ryan » en avril. Le nom de Seacrest aurait circulé parmi plusieurs personnes qui sont considérées comme le remplaçant de Sajak par le propriétaire de « Wheel of Fortune » Sony Group Corp.

Avant que le magnat des médias de 48 ans ne devienne un nom connu, il a trouvé un mentor dans la légende de la radiodiffusion Dick Clark, qui a aidé à propulser sa carrière de rester sur la touche à briller sous les projecteurs.

Seacrest héberge non seulement plusieurs émissions sur une variété de plateformes, il travaille également dans les coulisses en tant que producteur sur certaines des plus grandes émissions de télévision. Il est estimé à 450 millions de dollars, selon Valeur nette des célébrités .

REMPLACEMENT DE LA « ROUE DE LA FORTUNE » DE PAT SAJACK : LE NOM DE RYAN SEACREST SERAIT DISCUTÉ

Clark a eu une « énorme influence » dans la vie de Seacrest. La légende « American Bandstand » est décédée d’une crise cardiaque le 18 avril 2012.

Après sa mort, Seacrest s’est souvenu de quelques-unes de leurs conversations sur la façon de « se frayer un chemin avec succès dans le secteur de la diffusion ».

« Dick était un diffuseur incroyable. Mais il a décidé très tôt qu’il voulait être dans l’entreprise et pas seulement un visage devant la caméra », a déclaré Seacrest au Hollywood Reporter à propos de la capacité de Clark à « regarder au-delà de la caméra ».

« Il m’a transmis ce conseil et je n’ai pas regardé en arrière. J’aime être animateur de radio et de télévision. Mais j’aime aussi faire partie de l’entreprise de manière significative, car cela vous donne plus de choix. Être producteur a été l’un des aspects les plus gratifiants de ma carrière. Et je n’oublierai jamais d’être producteur aux côtés de Dick – c’était un rêve devenu réalité.

PAT SAJAK QUITTANT LA ROUE DE LA FORTUNE

Seacrest a déclaré que Clark « ouvrait des portes aux femmes » et « envoyait des cartes et des cadeaux » – des gestes pour simplement « être gentil ».

Un autre maniérisme de Clark que Seacrest a adopté ? Il croyait que « les gens ne sont que des gens ».

« Dick était merveilleux pour mettre les gens à l’aise, et il l’a fait en traitant chaque personne qu’il rencontrait comme un ami », a déclaré Seacrest. « Il n’a pas fait de discrimination et n’a pas discerné avec sa gentillesse. Il a fait en sorte que tout le monde se sente comme s’il était le seul dans la pièce. »

Lorsque Clark a subi un accident vasculaire cérébral débilitant en 2004 qui a affecté sa communication verbale, Seacrest a déclaré que Clark « avait refusé d’arrêter » et était une véritable inspiration pour tant de gens.

Ryan a été invité à rejoindre Clark en tant que co-animateur du célèbre « Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve » en 2005 et a interprété la plupart des rôles parlants en raison du discours limité de Clark. L’émission a été renommée « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve With Ryan Seacrest » en 2009, et il a repris les fonctions de producteur exécutif et d’animateur à la suite de La mort de Clark en 2012.

L’HÔTE DE LA ROUE DE LA FORTUNE PAT SAJAK PREND SA RETRAITE : TOUTES LES FOIS QU’IL A CHOQUÉ LES TÉLÉSPECTATEURS

En 2021, avant la 17e année de Seacrest à Times Square lorsque le ballon tombe, il a signé une prolongation de contrat pluriannuel pour continuer à organiser l’extravagance du Nouvel An pendant une durée inconnue.

Le natif de Géorgie s’est rendu sur la côte ouest après l’université et a travaillé pendant près d’une décennie en tant qu’animateur de radio l’après-midi sur une station alternative du sud de la Californie avant de remplacer l’animateur de longue date de l’émission matinale KIIS-FM, Rick Dees, en 2004.

En 2002, il fait son « Idole américaine » débuts, et est resté avec le programme pendant deux décennies, à travers une variété de juges célèbres, de réalisateurs, de réseaux et de redémarrages. À un moment donné, Seacrest était si convoité qu’il a signé un contrat de deux ans pour rester avec « Idol » pour 30 millions de dollars.

Simon Cowell le créateur de la populaire émission de concours de chant, a quitté son poste de juge en 2010 pour poursuivre une autre de ses émissions de télé-réalité, « America’s Got Talent ».

En 2017, Seacrest a partagé un cliché avec Randy Jackson et Cowell, écrivant : « Ils vont me tuer pour avoir posté ce #tbt. »

Alors que Seacrest animait l’émission regardée n ° 1 dans le pays, il construisait également son empire chez E! News, et a conclu un accord de 21 millions de dollars pour héberger une couverture de tapis rouge en plus de divers programmes. L’une de ses plus grandes initiatives a été de créer et d’obtenir des crédits de producteur exécutif pour l’émission la mieux notée sur E! réseau, « L’incroyable famille Kardashian. »

Ce qui était censé être un dîner de sushi ordinaire avec Randy Jackson s’est transformé en l’une des réunions les plus cruciales de sa vie lorsque Seacrest a été présenté aux Kardashian.

« Je m’en souviens très bien », se souvient Kim de leur première présentation alors qu’ils coanimaient « Live! » avec Ryan en 2017.

« Je dînais dans ce restaurant à Los Angeles appelé Koi », a déclaré Seacrest avant de plonger dans une conversation dont il se souvenait d’un repas avec Randy Jackson en 2006.

Seacrest a poursuivi : « Lui et moi étions en train de dîner… Il a dit : ‘Yo yo yo, les Kardashian sont là-bas. Ils vont être sexy mec. Ils vont être quelque chose. »

Kim a ajouté : « Nous étions en train de dîner avec nos amis. Nous n’avions pas de carrière dans une émission télévisée, d’aspirations ou quoi que ce soit. Randy nous dit : ‘Mec, tu dois travailler avec Ryan. Tu dois faire quelque chose, toi et Kourtney. Tu dois faire quelque chose . Nous ne savions même pas de quoi il parlait. »

« Yo Randy, merci », a déclaré Seacrest avant que Kardashian n’ajoute, « Je ne pense pas que Randy en soit crédité. »

« L’incroyable famille Kardashian » diffusé pour la première fois en 2007 sous la forme d’une série télé-réalité d’une demi-heure et catapulte toute la famille au statut de célébrité. La 20e et dernière saison de l’émission a été diffusée en 2021 avant de passer à Hulu.

Seacrest s’est ensuite frayé un chemin dans plusieurs spin-offs, dont « Khloe et Lamar », « Kourtney et Kim Take New York » et Kourtney et Khloe Take Miami. » Alors que l’émission se terminait à E !, une nouvelle série familiale a été reprise par Hulu .

Pat Sajak a annoncé lundi son départ « Roue de la Fortune » après 40 ans.

Sajak, 76 ans, a tweeté que même si « ça a été une balade merveilleuse », sa 41e saison serait sa dernière avec la série.

« Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière », a-t-il écrit. « Ça a été une merveilleuse balade, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. »

Sa co-animatrice de longue date, Vanna White, a écrit : « Quand nous avons commencé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard ? Je ne pourrais pas être plus heureuse d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années avec un de plus à venir. Bravo à vous, @patsajak ! »

Les fans ont également suggéré que Maggie Sajak, la fille de Sajak 28 ans, qui travaille comme correspondante sur les réseaux sociaux de l’émission et a remplacé White pour tourner les lettres plus tôt cette année, pourrait prendre le relais de son père.