Selon la rumeur, le nouvel homme de Kelsea Ballerini, Chase Stokes, dit que la chanteuse est une “fille adorable”: “Nous passons un bon moment”

La star de “Outer Banks”, Chase Stokes, a fait l’éloge de Kelsea Ballerini après que les deux ont déclenché des rumeurs de rencontres le mois dernier.

L’acteur de 30 ans a abordé la spéculation sur la romance dans une nouvelle interview avec le magazine People en affirmant que lui et le chanteur country de 29 ans “venaient juste de passer du temps ensemble”.

“Kelsea est une fille charmante et adorable”, a déclaré l’ancienne de “Dis-moi tes secrets”.

Il a poursuivi : “Elle est géniale. On passe un bon moment.”

Les rumeurs d’une romance entre les deux hommes ont tourbillonné après qu’ils aient été photographiés se rapprochant du match du championnat national des éliminatoires de football universitaire le 9 janvier et échangeant des messages affectueux sur Instagram.

Stokes a partagé un carrousel de photos du jeu sur sa page Instagram. En un clin d’œil, il a été vu confortablement installé à côté de Ballerini dans leurs sièges alors qu’ils regardaient les Georgia Bulldogs affronter les TCU Horned Frogs.

Bien que les deux aient été photographiés de dos, Stokes a tagué le Hitmaker “Miss Me More” en un claquement de doigts.

Ballerini, originaire de Mascot, Tennessee, a crié à l’équipe de football des Volontaires de l’Université du Tennessee dans les commentaires du post de Stokes, en écrivant “go vols”, avec un emoji d’un singe couvrant ses yeux.

Stokes et Ballerini ont également été vus se rapprocher sur une photo partagée par le fondateur de Raising Cane, Todd Graves. Graves a accueilli le duo avec d’autres acteurs, musiciens et influenceurs dans sa loge VIP lors du match.

Les deux ont été vus debout ensemble sur une photo de groupe alors que Ballerini tenait le bras de Stokes et s’appuyait sur lui par derrière.

L’acteur, qui a joué un bref rôle dans “Stranger Things”, a commenté un diaporama de photos que le triple nominé aux Grammy a partagé sur Instagram plus tôt dans la semaine. Il a écrit: “Pourriez-vous s’il vous plaît ajouter du saké brûlant à la liste de la diapositive 8, s’il vous plaît, avec un côté des doigts brûlés?”

La huitième diapositive du message de Ballerini était un clip de la chanteuse alors qu’elle piétinait devant un miroir et disait en plaisantant : “Tu viens d’y aller et tu manges juste la nourriture et tu parles des choses que tu fais, OK ?”

Quelques jours plus tard, la trois fois nominée aux Grammy Awards, qui a finalisé son divorce avec Morgan Evans en août, s’est rendue sur TikTok pour répondre à la spéculation sur les rencontres, faisant référence à un article à son sujet sur un site de potins.

“Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais”, a-t-elle déploré devant la caméra, comme une capture d’écran du message affiché en arrière-plan. “Arrête de lire. Arrête de lire. Arrête de chercher.”

« Mais qu’est-ce qui se passe, les gars ? elle a demandé à ses partisans.

“Quoi quoi quoi?” dit-elle en désignant différentes parties du message. “Non – ne faisons pas ça, tu sais?”

Le message derrière elle se lit en partie, “Elle est trop occupée à demander constamment au directeur de Soho House Nash quand elle revient tout le temps après le dernier appel… Cela doit être un jeu de relations publiques”, faisant référence à la photo de Ballerini et Stokes.

“Je suis sur le point de rompre avec Internet 5, c’est sûr”, a écrit Ballerini en légende de sa vidéo.

Cependant, les fans ont noté que le chanteur n’avait jamais confirmé ou nié le statut de leur relation dans la vidéo TikTok.

Lors de son entretien avec People, Chase a également fait l’éloge de son ex-petite amie et co-star de “Outer Banks”, Madelyn Cline, 25 ans.

Les deux, qui jouent les intérêts amoureux l’un de l’autre, sont sortis ensemble pendant plus d’un an après s’être rencontrés sur le plateau de l’émission Netflix en 2019.

“Il y a longtemps, nous avons convenu de toujours mettre le travail en premier. Donc je pense qu’en entrant dans ce prochain chapitre, nous voulions juste honorer cette promesse de la même manière”, a-t-il déclaré au point de vente.

Il a poursuivi: “À vrai dire, c’est une actrice incroyable. C’est un être humain adorable. Et je suis aux anges et super fier du travail que nous avons fait au cours des trois dernières saisons. Je vais toujours racine pour elle.”

