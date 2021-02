Selon la rumeur, le Galaxy Book Pro pourrait voir Samsung rejoindre le Laptop Elite

Au cours de nombreuses décennies, Samsung s’est imposé comme l’une des entreprises technologiques les plus connues de la planète. Ces dernières années, cela a été principalement motivé par une division de smartphones large et extrêmement populaire, mais ses téléviseurs restent la norme d’or pour de nombreuses personnes.

Cependant, certains signes indiquent que Samsung cherche à reproduire ce succès dans d’autres domaines. La société produit des ordinateurs portables depuis de nombreuses années, mais la sortie du Galaxy Book Flex en 2020 a vu ses PC aller dans une direction différente. Un cabriolet fin et léger avec S-Pen intégré était quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant, et il a été généralement bien accueilli. En effet, dans notre examen 9/10, nous avons loué son écran attrayant, ses performances solides et sa grande autonomie.