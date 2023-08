Selon la rumeur, le beau de Disha Patani, Aleksander Alex Ilic, se fait tatouer le visage sur le bras, l’actrice réagit

Disha Patani a reconnu le geste d’Aleksander Alex Ilic et lui a dédié une histoire Instagram spéciale.

Disha Patani et son petit ami présumé, le mannequin Aleksander Alex Ilic, ont fait la une des journaux et ont de nouveau attiré l’attention des internautes. Au milieu des rumeurs de relation, Aleksander a tatoué le visage de Disha sur son bras. Disha a partagé une vidéo, posant avec la sœur de son ex Tiger Shroff, Ayesha Shroff et Aleksander. Dans cette vidéo, le bras d’Aleksander avec le tatouage de Disha était clairement visible.

Le tatouage de Disha sur le bras d’Aleksander a été repéré par les fans, et même Disha a reconnu le beau geste de ce dernier pour elle. Disha a partagé une photo et s’est qualifiée de « chanceuse » d’avoir une « meilleure amie » comme lui. Disha a partagé la photo et a écrit : « Je suis tellement touchée Alexii. Tellement chanceuse de t’avoir comme amie. #BFF. »

L’année dernière, en décembre, Aleksandar a évoqué les rumeurs entourant leur relation, affirmant qu’eux seuls sont au courant de la réalité. Aleksandar, d’origine serbe, a affirmé que Disha était un de ses amis proches et qu’en 2015, ils vivaient même ensemble dans le même appartement. Les deux se sont rapidement liés de fitness lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils travaillaient pour la même agence à Mumbai.

Il a déclaré au Bombay Times : « Disha a été comme une famille pour moi. Dans ce domaine compétitif, chaque fois que nous nous sentions mal, nous avons été là l’un pour l’autre. «Je vois comment ce jeu de devinettes dure depuis quelques semaines. Le fait est que nous connaissons la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de deviner ce qui se passe ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement laisser les autres vivre leur propre vie en paix ? Nous rions juste de ces histoires.

Côté travail, Disha fera bientôt ses débuts en tant que réalisatrice avec son clip Kyun Fikar Kare. La vidéo sortira le 21 août. En dehors de cela, elle sera vue avec Sidharth Malhotra dans actioner Yodha et avec Suriya dans Kanguva.