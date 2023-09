Selon la rumeur, la petite amie d’Ishan Kishan, Aditi Hundia, lui témoigne son amour pour ses « manches de rêve » lors du match de la Coupe d’Asie Ind vs Pak.

Alors qu’Ishan Kishan se comportait exceptionnellement bien lors du match de la Coupe d’Asie Inde-Pakistan, sa petite amie, Aditi Hundia, a fait preuve d’amour pour sa performance.

Les premières manches du match de la Coupe d’Asie Inde contre Pakistan se sont terminées avec l’Inde marquant 266 points en 48,5 overs. Le batteur du gardien de guichet Ishaan Kishan a joué une excellente manche en marquant 82 points en 81 balles. Les manches d’Ishan ont reçu une appréciation particulière de la part de sa petite amie, Aditi Hundia.

Aditi a partagé un instantané du match sur la télévision de son salon et l’a partagé sur ses histoires Instagram. Saluant la performance d’Ishan, Aditi a écrit : « Des manches de rêve. Vous en méritez chaque instant et plus encore (emoji cœur). »

Voici l’histoire d’Aditi Hundia

Aditi Hundia est un mannequin de profession, dont le nom a été associé au joueur de cricket Ishan. Aditi a soutenu Ishaan et son équipe lors du match Inde-Bangladesh et plusieurs autres matches. Ishan et Aditi ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. La nouvelle selon laquelle les deux seraient en couple dure également depuis longtemps. Cependant, ni Aditi ni Ishaan n’ont officiellement confirmé leur relation.

Dans le match de la Coupe d’Asie Inde contre Pakistan, outre Ishan, Hardik Pandya a réalisé une manche bien jouée de 87 points en 90 balles. Virat Kohli a marqué 4 points en 7 balles, tandis que Shubman Gill a marqué 10 points en 32 balles. Il s’agit du premier ODI entre l’Inde et le Pakistan en quatre ans. La dernière fois que les deux voisins ont joué au format 50 over, c’était lors de la Coupe du monde ODI 2019 en Angleterre.