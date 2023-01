Selon la rumeur, la nouvelle petite amie d’Aaron Rodgers aurait une connexion avec la NBA

MILWAUKEE, WISCONSIN – 02 DÉCEMBRE: (LR) le receveur large des Green Bay Packers Randall Cobb, Mallory Edens et le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers regardent la seconde moitié du match entre les Lakers de Los Angeles et les Milwaukee Bucks au Fiserv Forum le 02 décembre 2022 à Milwaukee, Wisconsin. REMARQUE À L’UTILISATEUR : L’utilisateur reconnaît et accepte expressément qu’en téléchargeant et/ou en utilisant cette photographie, l’utilisateur accepte les termes et conditions du contrat de licence Getty Images. (Photo de Patrick McDermott/Getty Images)