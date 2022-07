Selon la rumeur, la nouvelle Apple Watch robuste pourrait s’appeler «Apple Watch Pro», avec un écran plus grand coûtant 900 $

Au cours de l’année écoulée, Apple aurait travaillé sur une toute nouvelle Apple Watch robuste, dotée d’un matériel renforcé pour résister à une utilisation dans des environnements sportifs extrêmes où le portable est susceptible d’être renversé, heurté et laissé tomber.

Après avoir affirmé la semaine dernière que le nouvel appareil comportera probablement un écran plus grand que les modèles actuels et comportera un boîtier métallique plus solideMark Gurman de Bloomberg a suggéré aujourd’hui dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire Power On que la nouvelle Apple Watch pourrait être qualifiée de ” Pro “, coûtant plus de 900 $.

Selon Gurman, l’Apple Watch “Pro” offrira un écran plus grand et plus incassable, un meilleur suivi de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et “un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, non aluminium”, la plupart probablement du titane.

Le lancement de la nouvelle Apple Watch ” Pro ” mettra probablement fin à la série ” Edition ” d’Apple, Gurman déclarant qu’il ” ne serait pas surpris si cela commençait plus près de 900 $ à 999 $, le prix de départ d’un iPhone 13 Pro “, à cause de l’écran légèrement plus grand, de nouveaux capteurs et des matériaux haut de gamme.

La nouvelle Apple Watch robuste d’Apple devrait être annoncée en septembre aux côtés une Apple Watch SE 2 de deuxième génération et une nouvelle Apple Watch Series 8. Le nom de l’Apple Watch robuste est actuellement inconnu, avec le nom “Explorer Edition” précédemment répandu pour le portable.

