Selon la rumeur, la cible de Tottenham, David Raya, parle de l’avenir: “Nous verrons ce qui se passe”

Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) le gardien David Raya semble garder ses options ouvertes, au milieu des rumeurs le liant à Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Spurs auraient identifié l’Espagnol de 27 ans comme un remplaçant potentiel du vétéran numéro un et capitaine Hugo Lloris. (s’ouvre dans un nouvel onglet) – qui s’est retrouvé sous les projecteurs après une autre erreur très médiatisée.

Lloris a fait un énorme gâchis sur le centre de Bukayo Saka lors de la première moitié du derby du nord de Londres dimanche au stade Tottenham Hotspur, poussant le ballon dans son propre filet pour donner à Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) la tête (les Gunners ont gagné 2-0).

Le skipper français – vainqueur de la Coupe du monde 2018 et finaliste 2022 – était également responsable du deuxième but de la défaite 2-0 des Spurs à domicile contre Aston Villa. (s’ouvre dans un nouvel onglet) le jour de l’An – et avec son contrat expirant à la fin de la saison prochaine, date à laquelle il aura 37 ans, on a le sentiment que les Spurs chercheront à recruter un nouveau gardien cet été.

Raya – qui a gardé six draps propres cette saison – pourrait-elle bientôt échanger l’ouest de Londres contre le nord de Londres? Eh bien, il a été ouvert sur son ambition. Dans une interview avec le point de vente espagnol COMME (citations via Norme du soir), il m’a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Chaque joueur a des objectifs et veut s’améliorer. Maintenant, je me concentre sur mon équipe et cet été, nous verrons ce qui se passera.

“Si [Brentford] veulent faire des affaires, ils devront le faire, mais il reste une longue saison et je me concentre uniquement sur [finishing] ça bien. En été, nous évaluerons ma situation.”

Raya a rejoint Brentford en provenance de Blackburn Rovers à l’été 2019 et est depuis lors le gardien de premier choix des Bees, les aidant à être promus en Premier League en 2021.

Le gardien né à Barcelone a été appelé par l’Espagne pour la première fois en mars de l’année dernière, faisant ses débuts lors d’un match amical contre l’Albanie ; il a été inclus dans l’équipe de La Roja pour la Coupe du monde 2022.