Selon la rumeur, Apple lancerait « bientôt » le nouvel iPad Air

Selon les rumeurs, Apple préparerait un nouvel iPad Air pour un lancement «prochain», selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman.

Parlant de l’appareil lors d’une apparition sur le Podcast MacRumorsoù il a également discuté des projets d’Apple d’introduire de nouvelles versions USB-C de ses accessoires à partir de cette semaine avec le lancement de l’iPhone 15, Gurman a déclaré : « Il y a un nouvel iPad Air – une légère amélioration des spécifications – en développement, qui, je pense, arrive. bientôt », faisant allusion à un lancement en octobre, le mois où Apple dévoile généralement de nouveaux modèles d’iPad.

Bien qu’un nouveau modèle soit sur le point d’être lancé, Gurman suggère qu’Apple n’organisera peut-être pas d’événement spécial pour annoncer le nouvel appareil. « Il y aura un autre lancement en octobre », a-t-il expliqué. Mais il n’est « pas sûr que ce soit un événement », car il n’est pas convaincu que l’entreprise en aura assez pour « entraîner les gens vers Cupertino ».

Si Apple dévoile un nouvel iPad Air plus tard cette année, on pense que ce sera le seul modèle d’iPad qui sera actualisé avant 2024, Gurman disant qu’il pense que le fabricant d’iPhone dévoilera son première mise à niveau majeure de sa gamme iPad Pro depuis plusieurs annéesavec de tout nouveaux modèles M3 dotés de nouveaux écrans OLED plus grands et d’un nouveau Magic Keyboard qui l’accompagne.