Selon la police, un homme d’Oklahoma City a lui-même tué ses 3 enfants

OKLAHOMA CITY (AP) – Un homme d’Oklahoma City a tué par balle ses trois jeunes enfants, puis s’est suicidé tôt samedi, selon la police.

Une personne faisant du jogging ou marchant a appelé la police après avoir repéré les quatre corps dans un véhicule dans un quartier du nord-ouest d’Oklahoma City vers 7 h 30 samedi, a déclaré le capitaine Michelle Henderson.

Henderson a déclaré que l’homme et les enfants ne vivaient pas dans le quartier où ils ont été retrouvés, mais qu’ils avaient vécu à proximité.

Henderson a déclaré que la police recherchait l’homme et ses fils depuis peu avant 4h30 du matin après avoir appris qu’il avait emmené les enfants et fait des “déclarations préoccupantes” sur leur bien-être.

Les noms et âges des quatre n’ont pas été révélés, bien que Henderson ait déclaré que les enfants avaient chacun moins de 7 ans. Que les enfants soient des garçons ou des filles n’était pas non plus immédiatement libéré, a déclaré Henderson.

“Ce week-end, nous publions très peu d’informations”, et plus de détails devraient être fournis lundi, a déclaré Henderson.

The Associated Press