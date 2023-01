Selon la police, un homme armé a tué 2 agents des services de renseignement pakistanais

MULTAN, Pakistan – Un homme armé a abattu mardi deux agents du renseignement lors d’une attaque devant un restaurant en bordure de route dans l’est du Pakistan avant de s’enfuir, ont annoncé la police et des responsables de la sécurité.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre les officiers, qui étaient connus pour avoir arrêté des talibans pakistanais et d’autres militants. Ils étaient également connus pour leur expertise dans les enquêtes et la résolution d’affaires compliquées, notamment les attaques à l’arme à feu et à la bombe dans le pays.