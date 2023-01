Selon la police, un homme armé a tué 2 agents des services de renseignement pakistanais

MULTAN, Pakistan (AP) – Un homme armé a tiré et tué deux agents du renseignement lors d’une attaque devant un restaurant en bordure de route dans l’est du Pakistan mardi avant de s’enfuir, ont annoncé la police et des responsables de la sécurité.

Murtaza Bhatti, un haut responsable de la police du district de Khanewal, dans la province du Pendjab, a déclaré que l’attaque s’était produite alors que les deux policiers garaient leur véhicule.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre les officiers, qui étaient connus pour avoir arrêté des talibans pakistanais et d’autres militants. Ils étaient également connus pour leur expertise dans les enquêtes et la résolution d’affaires compliquées, notamment les attaques à l’arme à feu et à la bombe dans le pays.

Des responsables ont déclaré que l’un des officiers tués était le directeur du département provincial de lutte contre le terrorisme, qui a joué un rôle clé dans l’arrestation des talibans pakistanais. Le groupe militant a intensifié ses attaques contre les forces de sécurité ces derniers mois après avoir unilatéralement mis fin à un cessez-le-feu de plusieurs mois avec le gouvernement pakistanais en novembre.

Les talibans pakistanais sont séparés mais alliés aux talibans afghans, qui ont pris le pouvoir dans l’Afghanistan voisin en 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN se retiraient après 20 ans de guerre.

Mardi également, le principal porte-parole des talibans afghans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que l’Afghanistan souhaitait de bonnes relations avec tous ses pays voisins, y compris le Pakistan. Mais il a également demandé à Islamabad de s’abstenir de faire des déclarations provocatrices susceptibles de susciter la méfiance.

Ses commentaires sont intervenus un jour après que les hauts dirigeants politiques et militaires du Pakistan, dans une référence apparente à l’Afghanistan, ont déclaré qu’aucune nation ne serait autorisée à abriter des militants qui organisent des attaques contre le pays.

Lundi également, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Mohammad Asif, a déclaré qu’une récente “vague d’attaques terroristes” au Pakistan provenait des talibans pakistanais qui se cachent en Afghanistan. Il a demandé aux dirigeants talibans d’Afghanistan d’empêcher ces éléments d’utiliser leur sol pour des attaques au Pakistan.

Mardi, Mujahid a repoussé cette déclaration.

“L’Emirat islamique d’Afghanistan valorise la paix et la stabilité dans son pays, il veut la paix et la stabilité pour toute la région et poursuit ses efforts dans cette voie”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que “l’Émirat islamique fait de son mieux pour s’assurer que le territoire de l’Afghanistan ne soit pas utilisé contre le Pakistan ou tout autre pays”.

___

L’écrivain d’Associated Press Rahim Faiez a contribué à cette histoire d’Islamabad.

The Associated Press