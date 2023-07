Selon la police, le 6e homicide de Joliet est lié à la fusillade d’un adolescent – Shaw Local

Le sixième homicide de cette année à Joliet est lié à une fusillade qui a fait un blessé de 16 ans, a indiqué la police.

Vers 16h30 mercredi, les agents ont répondu aux avenues Second et Baker pour un rapport de coups de feu et ont trouvé un homme de 23 ans à l’intérieur d’un SUV qui a été mortellement blessé par balle à la poitrine et au bras, selon un communiqué du sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Les agents ont appris plus tard qu’un adolescent de 16 ans blessé par balle à la jambe avait été emmené à l’hôpital Silver Cross dans un véhicule privé, a déclaré English.

Les deux fusillades sont liées, a déclaré l’anglais jeudi.

La fusillade qui a tué le jeune homme de 23 ans « semble être ciblée par nature », a déclaré English. Le SUV dans lequel se trouvait le jeune homme de 23 ans semblait avoir heurté un véhicule garé dans le pâté de maisons 100 de Baker Avenue, a-t-il déclaré.

« Nos détectives continuent d’enquêter vigoureusement sur cette affaire », a déclaré English.

Toute personne ayant des informations sur la fusillade doit appeler l’unité d’enquête du département de police de Joliet au 815-724-3020. S’ils souhaitent rester anonymes, ils peuvent appeler Crime Stoppers of Will County au 800-323-6734 ou en ligne à crimestoppersofwillcounty.org.

La mort du jeune homme de 23 ans a marqué le sixième homicide à Joliet cette année, selon English. L’année dernière, il y a eu neuf homicides dans la ville, a-t-il dit.

Plus tôt en juin, la ville avait commis trois homicides en une semaine avec les fusillades d’Antoine Shropshire, 16 ans, et de Latrel Smith-Vaden, 20 ans, et le passage à tabac de Taylor Guerra, 23 ans. Les enquêtes policières ont conduit à l’arrestation d’un suspect dans la fusillade de Smith-Vaden et à l’arrestation du suspect accusé d’avoir tué Guerra.