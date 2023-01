Selon la FIA, les commentaires sexistes “ne reflètent pas” les convictions du patron Mohammed Ben Sulayem

Président de la FIA Mohammed Ben Sulayem

La FIA affirme que les commentaires sexistes concernant les “femmes intelligentes” de Mohammed Ben Sulayem ne reflètent pas les convictions du président de l’instance dirigeante.

Ben Sulayem a été cité comme disant qu’il “n’aime pas les femmes qui pensent qu’elles sont plus intelligentes que les hommes” sur une version archivée de son ancien site Web, marquant le dernier d’une série d’incidents controversés depuis sa nomination.

“Les remarques sur ce site Web archivé de 2001 ne reflètent pas les convictions du président”, a déclaré un porte-parole de la FIA.

“Il a un solide bilan en matière de promotion des femmes et de l’égalité dans le sport, sur lequel il est heureux d’être jugé. C’était un élément central de son manifeste et les actions entreprises cette année et les nombreuses années où il a été vice-président pour le sport le prouvent. .”

Ben Sulayem a récemment mis en colère les hauts responsables de la F1 pour avoir soulevé des inquiétudes quant aux conséquences potentielles d’une prise de contrôle “gonflée” à la suite d’informations faisant état d’une offre saoudienne de 20 milliards de dollars (16,3 milliards de livres sterling) pour acheter les droits du sport à Liberty Media.

La F1 a envoyé une lettre d’avertissement à la FIA dans laquelle il était déclaré que Ben Sulayem avait “dépassé” la marque.

Plus tôt ce mois-ci, il a également provoqué la division en suggérant que les conducteurs seraient passibles de sanctions pour avoir enfreint les règles sur les déclarations politiques.

Le joueur de 61 ans a succédé à Jean Todt en tant que président de la FIA en décembre 2021 à la suite de la conclusion controversée de la saison à Abu Dhabi, où Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde après un dernier tour dramatique.

Ben Sulayem s’était également retrouvé au centre de la division sur la perspective de nouveaux entrants lorsqu’il s’est rendu sur Twitter pour publier une déclaration exprimant sa “surprise” face à la “réaction négative” à une offre du propriétaire de l’équipe américaine Michael Andretti dans le cadre d’un partenariat avec General Motors, avec plusieurs des 10 équipes actuelles du sport, aurait détenu des réserves.

Né à Dubaï, le 14 fois champion de rallye du Moyen-Orient était auparavant vice-président pour le sport à la FIA, en plus d’être membre du Conseil mondial du sport automobile.

Parmi ses promesses électorales pour le mandat de quatre ans, Ben Sulayem s’est engagé à doubler la participation au sport automobile, à mettre en place les meilleures pratiques de gouvernance et à renforcer la diversité et l’inclusion.