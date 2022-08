Selon la Cour suprême, des responsables du ministère et le CoA rencontreront la FIFA pour s’assurer que l’Inde accueille la Coupe du monde féminine

Le gouvernement central a déclaré jeudi à la Cour suprême que le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité des administrateurs (CoA) nommé par le tribunal rencontreront les responsables de la FIFA pour régler les différends afin de s’assurer que la Coupe du monde de football féminin U-17 est organisée par Inde. Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a indiqué qu’il n’hésiterait pas à intervenir si des tentatives étaient faites pour saper l’organisation de la Coupe du monde féminine U-17 par l’Inde.

Le solliciteur général supplémentaire Balbir Singh, représentant le Centre, a assuré au banc, comprenant également le juge Surya Kant et l’AS Bopanna, qu’une réunion avec la FIFA a lieu aujourd’hui et que tous les efforts sont déployés pour sauver la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022, qui est hébergé par l’Inde. Il a ajouté que le gouvernement tentera de régler toutes les différences lors de cette réunion et a demandé au tribunal d’enregistrer que le secrétaire de la CoA ainsi que le secrétaire de la Fédération indienne de football (AIFF) soient présents à la réunion.



L’avocat principal Gopal Sankaranarayanan, représentant le CoA, a soutenu qu’il serait approprié que seuls deux représentants, comme déjà décidé par le CoA, participent à la réunion. Le tribunal suprême entendait la requête pour outrage de la CoA alléguant que le président évincé de l’AIFF, Praful Patel, avait tenté de saper le déroulement du tournoi.

Le banc a clairement indiqué qu’il n’apprécie pas les tentatives d’impliquer des entités qui ont été évincées par lui de l’AIFF et de provoquer une ingérence dans l’administration de la justice. question. Si cela devait arriver, nous affirmerions notre autorité sans exception.

Singh a assuré au tribunal supérieur que les entités évincées ne participeraient pas à la réunion avec la FIFA prévue le 11 août. Après avoir entendu les observations, le banc a ajourné l’affaire. 7 associations étatiques les accusant de bloquer indirectement le tribunal ont ordonné des élections à l’AIFF.

La CoA, dans sa requête pour outrage, a déclaré qu’après que le tribunal suprême du 3 août avait enregistré le consensus entre les différentes parties pour d’abord organiser les élections à l’AIFF dans un délai limité, puis pour finaliser la constitution, les associations d’État ont tenté de résilier du même, mais indirectement. “Les preuves jointes à cette requête pour outrage montreraient que Praful Patel, qui avait été démis de ses fonctions de président de l’AIFF, a constamment abusé de sa position de membre du Conseil de la FIFA pour orchestrer une campagne parmi les associations d’État afin de saper les diverses mesures prises par ce tribunal pour l’amélioration du football, y compris l’implication des footballeurs dans la gouvernance et l’administration », a ajouté le plaidoyer.

Le CoA a déclaré que pas plus tard que le 6 août 2022, les mêmes déposants devant ce tribunal au nom des associations d’État ont participé à des réunions menées par Patel où il admet implicitement que des lettres menaçant de suspension de la FIFA-AFC ont été obtenues pour ” les aider », et que le gouvernement est convaincu de demander une révision de l’ordonnance craignant le pire.

Le 3 août, la Cour suprême a ordonné que le comité exécutif intérimaire de la Fédération indienne de football (AIFF) soit élu non seulement par 36 fédérations de football d’État, mais également par 36 anciens joueurs de football éminents – 24 joueurs masculins et 12 joueurs féminins qui ont joué matches internationaux pour le pays. Le tribunal suprême a ordonné au Comité des administrateurs de procéder rapidement aux élections de l’AIFF conformément au calendrier établi par le CoA et conformément au projet de constitution de la fédération de football. Le tribunal de grande instance a précisé que le comité élu serait un organe provisoire, qui continuerait pendant une période de 3 mois sous réserve de nouvelles ordonnances. Le tribunal supérieur a demandé au CoA de tenir l’élection rapidement pour garantir que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans soit gérée par un organe élu.

Le tournoi de la Coupe du monde féminine débutera le 11 octobre 2022 et l’Inde l’accueillera. Le tribunal supérieur a décidé d’accélérer l’élection car la FIFA a besoin d’un organe démocratiquement élu de l’AIFF pour superviser la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. que même le Code national du sport stipule que les joueurs doivent être représentés dans les fédérations sportives.

