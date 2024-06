Washington— Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que « le moment était venu » de mettre en place un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza, exhortant le Hamas à accepter un accord avec Israël.

« Il pourrait y avoir un cessez-le-feu demain, voire aujourd’hui, si le Hamas disait oui à l’accord », a déclaré Sullivan dimanche sur « Face the Nation ».

Les négociateurs des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte travaillent à un accord entre Israël et le Hamas qui permettrait de mettre un terme à la guerre. Pendant ce temps, quatre Israéliens otages capturés par le Hamas ont été secourus par les forces de sécurité israéliennes lors d’un raid dans le centre de Gaza samedi, accompagné de Soutien américain, principalement sous forme d’intelligence. Et des négociations sont en cours pour la libération des otages restants, parmi lesquels cinq citoyens américains.

Sullvan a déclaré que le « moyen le plus efficace, le plus sûr et le plus juste » de restituer tous les otages est un « accord global de cessez-le-feu et d’otages » que le président Biden a souligné ces derniers jours et qu’Israël a accepté.

« Si le Hamas disait oui à cet accord, il y aurait un cessez-le-feu, les otages rentreraient chez eux, davantage d’aide humanitaire affluerait et un jour meilleur pour le peuple palestinien commencerait à se dessiner », a déclaré Sullivan. . « Ce que nous aimerions donc, c’est que cet accord soit mis en place, car c’est le moyen le plus sûr de ramener les otages chez eux. »

Mais il y a eu des accusations selon lesquelles le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’opposerait à un accord, ce que M. Biden a reconnu dans une récente interview avec Time. Lorsqu’on lui a demandé si Netanyahu prolongeait le conflit à des fins politiques, le président a répondu qu’« il y a toutes les raisons pour que les gens tirent cette conclusion ».

La dernière offre impliquerait la libération des otages vulnérables et des prisonniers palestiniens détenus dans les centres de détention israéliens, associée à un arrêt des violences pendant six semaines et à un afflux d’aide humanitaire.

M. Biden a exposé la proposition à la fin du mois dernier, qui, selon lui, constitue « une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages ». Plus largement, la proposition comporterait trois phases, les phases ultérieures comprenant la négociation d’une fin permanente des hostilités et le lancement d’un grand plan de reconstruction pour Gaza.

Lorsqu’on lui a demandé si le raid qui a rendu les quatre otages israéliens pourrait mettre en péril les chances d’un accord diplomatique, Sullivan a répondu qu’il ne pouvait pas prédire le calcul du Hamas, mais a insisté sur le fait que « le monde entier attend du Hamas qu’il dise oui, car pour tous ces » Les gens, depuis tous ces mois qui réclament un cessez-le-feu, c’est le moment. » Au cours de l’opération qui a conduit au retour des quatre otages, le bureau des médias du gouvernement du Hamas à Gaza a déclaré que 246 Palestiniens avaient été tués et plus de 400 blessés.

« Il n’y a qu’une seule réponse à tout cela, et c’est la réponse à laquelle je reviens sans cesse, à savoir un cessez-le-feu et un accord sur les otages qui mettraient fin aux souffrances, mettraient fin au conflit, mettraient fin à la guerre et ramèneraient tous les otages. à la maison », a déclaré Sullivan. « Il est donc temps pour le Hamas de venir à la table, de dire oui, et mettons fin à toutes les souffrances qui ont lieu actuellement à Gaza. »

Ces développements surviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’apprête à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès le 24 juillet. Sullivan a déclaré qu’il espérait qu’au moment où cela se produirait, un cessez-le-feu et un accord sur les otages seraient en place.

