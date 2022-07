Selon des scientifiques, la production mondiale de blé peut être doublée pour nourrir des millions de personnes et économiser des terres | Actualités scientifiques et techniques

Les scientifiques pensent que la production mondiale de blé pourrait être doublée en accédant au “potentiel génétique inexploité” de la culture.

En utilisant des techniques modernes telles que la sélection rapide et l’édition de gènes, l’équipe internationale à l’origine de la nouvelle recherche affirme qu’il serait possible de cultiver de nouvelles variétés de blé adaptées à chaque région dans laquelle elles sont cultivées.

Selon leurs gènes, différentes variétés de blé captent l’eau, la lumière du soleil et les nutriments de différentes manières. Les scientifiques proposent qu’avec un génome optimal, les cultures de blé seraient en mesure de fournir un rendement plus élevé de grains par acre.

L’étude, dirigée par la recherche britannique Rothamsted, a utilisé des données existantes sur la façon dont différents gènes contribuent aux caractéristiques individuelles des plantes “telles que la taille, la forme, le métabolisme et la croissance”.

Ils ont exécuté des millions de simulations pour concevoir efficacement les plants de blé parfaits adaptés à leur environnement local. En les comparant à des cultivars adaptés localement, ils ont constaté dans tous les cas que les variétés de blé actuelles étaient sous-performantes pour le rendement en grain.

Le Dr Mikhail Semenov, l’un des responsables de l’étude, a déclaré : « Les cultivars de blé actuels ne sont, en moyenne, qu’à mi-chemin en ce qui concerne les rendements qu’ils pourraient produire étant donné les inadéquations entre leur génétique et les conditions locales de culture du blé.

“La production mondiale de blé pourrait être doublée par l’amélioration génétique des cultivars de blé locaux – sans augmenter la superficie mondiale de blé”, a-t-il ajouté.

Le Dr Nimai Senapati, responsable de l’étude, a déclaré que l’amélioration de cet “écart de rendement génétique” aiderait à la fois à nourrir la population mondiale croissante et à réduire la pression pour convertir les habitats sauvages en terres agricoles.

Les humains cultivent le blé depuis des millénaires et l’impact sur notre espèce a été énorme – l’agriculture est souvent décrite comme la première étape révolutionnaire de la civilisation humaine, car elle a conduit à des colonies et à l’évolution des structures sociales.

Aujourd’hui, le blé est la culture la plus cultivée au monde et la deuxième après le riz en termes de consommation humaine, avec des récoltes mondiales d’environ 750 millions de tonnes.

La nouvelle étude publiée dans la revue Nature Food examine 53 régions productrices de blé dans 33 pays, couvrant tous les environnements mondiaux de culture du blé.

L’équipe a d’abord calculé le rendement potentiel de 28 variétés de blé couramment cultivées sur chacun de ces sites, en supposant que les meilleures conditions de culture étaient en place pour chacun.

Les récoltes ont été extrêmement variées, avec moins de quatre tonnes par hectare en Australie et au Kazakhstan, avec 14 tonnes par hectare en Nouvelle-Zélande.

Mais ceux-ci ont été améliorés en remplaçant les cultivars locaux par les variétés idéalisées de blé favorisant des traits particuliers, tels que “la tolérance et la réponse aux stress de sécheresse et de chaleur, la taille et l’orientation des feuilles supérieures capturant la lumière et le moment du cycle de vie clé événements”.

Selon l’étude, en optimisant ces traits clés, l’écart de rendement génétique moyen mondial pourrait être comblé de 51 %, ce qui signifie que la production mondiale de blé pourrait être doublée.

“Il n’est pas surprenant que les pays ayant les rendements actuels les plus faibles pourraient tirer le meilleur parti de la réduction de leurs écarts de rendement génétique”, a déclaré le Dr Senapati.

« Cela dit, même des améliorations dans les pays avec un écart de rendement génétique moyen de 40 à 50 %, mais avec une grande proportion de la superficie mondiale de récolte de blé – comme les principaux producteurs que sont l’Inde, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Canada et le Pakistan – aurait un effet substantiel sur la production mondiale de blé en raison des plus grandes superficies de culture de blé concernées. »

Selon les chercheurs, avant cette étude, on ne savait pas quelle était l’ampleur des écarts de rendement génétique au niveau national et mondial.

Ils disent que ce concept d’un écart de rendement génétique contraste avec la vision existante et plus traditionnelle d’un écart de rendement qui compare les récoltes à ce qu’elles auraient pu faire dans le cadre d’une gestion optimale “en raison de facteurs tels que les ravageurs ou les maladies, le manque de nutriments ou semer ou récolter au mauvais moment ».

“Notre analyse suggère que ces écarts de rendement génétique dus à une adaptation génétique sous-optimale pourraient, en termes relatifs, être aussi importants que l’écart de rendement traditionnel dû à une gestion imparfaite des cultures et des sols”, a déclaré le Dr Semenov.

“Le blé a été domestiqué pour la première fois il y a environ 11 000 ans, mais malgré cela – et sans parler du séquençage de tout son génome en 2018 – la culture est encore loin d’être à son ‘meilleur génétique'”, a-t-il ajouté.