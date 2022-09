Selon des responsables, 98 000 Russes sont entrés au Kazakhstan après avoir été convoqués

Le Kazakhstan et la Géorgie, qui faisaient tous deux partie de l’ex-Union soviétique, semblaient être les destinations les plus populaires pour ceux qui traversaient en voiture, à vélo ou à pied.

TALLINN, Estonie – Environ 98 000 Russes sont entrés au Kazakhstan au cours de la semaine depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de réservistes pour combattre en Ukraine, ont déclaré mardi des responsables kazakhs, alors que des hommes cherchant à éviter l’appel continuaient de fuir par voie terrestre et aérienne. dans les pays voisins.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que seulement environ 300 000 personnes ayant déjà combattu ou effectué un autre service militaire seraient appelées, mais des rapports ont émergé de diverses régions russes selon lesquels des recruteurs rassemblaient des hommes en dehors de cette description. Cela a alimenté les craintes d’un appel beaucoup plus large, envoyant des masses d’hommes de tous âges et de tous horizons dans les aéroports et les postes frontaliers.