Selon des rapports, les téléphones portables contiennent 10 % de bactéries en plus que les sièges de toilettes

Les téléphones portables font désormais partie intégrante de nos vies et nous pouvons difficilement imaginer la vie sans un smartphone entre nos mains de nos jours. Au cours de la dernière décennie et demie, les téléphones portables ont rendu nos vies si faciles qu’aujourd’hui, il n’y a presque rien que vous ne puissiez faire sans un téléphone portable. En plus de rester connecté aux gens, les applications qui vous aident à commander de la nourriture, des articles et même la commutation ont pris d’assaut le monde. Cependant, si vous êtes sévèrement germophobe et également accro au téléphone, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Votre téléphone pourrait bien être infecté par des bactéries.

Cela n’est pas une surprise étant donné que nous transportons nos téléphones portables partout où nous allons et que, dans de nombreux cas, nous les déposons ici et là dans des lieux publics. Avec le nombre incalculable de surfaces, de poches et de mains avec lesquelles un téléphone portable entre en contact, il est naturel qu’il puisse contenir des bactéries.

Après tout, la plupart d’entre nous ne nettoyons pas nos téléphones portables comme nous nous lavons les mains et le visage après être rentrés de l’extérieur, n’est-ce pas ? Cependant, si vous voulez connaître les statistiques sur la quantité de bactéries pouvant être trouvées à la surface d’un téléphone, préparez-vous. Votre téléphone peut contenir 10 % de bactéries en plus qu’un siège de toilette.

Ce n’est pas un chiffre aléatoire mais confirmé par des chercheurs de l’Université de l’Arizona. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Arizona, il y a au moins 17 000 bactéries sur le mobile des adolescents, soit 10 fois plus qu’un siège de toilette normal.

Les gens ont appris l’importance de la propreté et du lavage des mains tout au long de l’ère Corona. Ils avaient l’habitude de le désinfecter à plusieurs reprises pour empêcher les bactéries de rester sur les mains, mais une fois la pandémie terminée, les routines des gens sont redevenues les mêmes.

Évitez d’apporter votre téléphone dans la salle de bain pour éviter d’apporter des bactéries. Selon les experts, vous devez laver et nettoyer votre téléphone plusieurs fois par mois en utilisant une solution composée à 60 % d’eau et à 40 % d’alcool à friction. Évitez de vaporiser directement du liquide sur votre téléphone car cela pourrait gâcher son affichage. Vous pouvez également utiliser des désinfectants. Selon le rapport du Daily Star, 70 % des désinfectants sont sûrs pour nettoyer l’écran du téléphone.

