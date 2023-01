Selon des médecins israéliens, un homme armé a tué 6 personnes près de la synagogue de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Un homme armé palestinien a ouvert le feu devant une synagogue de Jérusalem-Est vendredi soir, tuant six personnes et en blessant quatre autres dans l’une des attaques les plus meurtrières contre des Israéliens depuis des années, ont déclaré des responsables médicaux. L’attaque a été interrompue lorsque le tireur a été abattu par la police.

Les meurtres ont eu lieu un jour après que les troupes israéliennes ont tué neuf Palestiniens lors d’un raid en Cisjordanie et ont augmenté la probabilité d’une nouvelle effusion de sang.

La violence a posé un défi au nouveau gouvernement radical d’Israël et jeté une ombre sur la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la région dimanche. Il discutera probablement des causes sous-jacentes du conflit qui continue de s’envenimer, de l’agenda du nouveau gouvernement d’extrême droite israélien et de la décision de l’Autorité palestinienne de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël en représailles au raid meurtrier.

Le service de secours israélien MADA a initialement confirmé cinq décès et a déclaré que parmi les blessés figuraient une femme de 70 ans dans un état critique et un garçon de 14 ans dans un état grave. Un hôpital a déclaré plus tard qu’une sixième personne était décédée.

La police a déclaré que le tireur avait été «neutralisé», un terme qui signifie généralement qu’il a été tué. Il n’y a cependant pas eu de confirmation officielle.

À plusieurs endroits de la bande de Gaza, des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés dans des manifestations spontanées pour célébrer l’attaque de Jérusalem, certains sortant des boutiques de desserts avec de grands plateaux de bonbons à distribuer. Des célébrations similaires ont été signalées dans la ville cisjordanienne de Ramallah.

L’attaque est intervenue dans un contexte de tensions accrues. Les Palestiniens ont défilé vendredi en colère alors qu’ils enterraient le dernier des 10 Palestiniens tués par des tirs israéliens la veille.

Des échauffourées entre les forces israéliennes et les manifestants palestiniens ont éclaté après les funérailles d’un Palestinien de 22 ans au nord de Jérusalem et ailleurs en Cisjordanie occupée, mais le calme a régné dans la capitale contestée et dans la bande de Gaza bloquée pendant la majeure partie de la journée.

Le raid de jeudi dans le camp de réfugiés de Jénine a dégénéré en une fusillade qui a tué au moins neuf Palestiniens, tandis que des affrontements ailleurs ont fait un dixième mort. Les militants de Gaza ont ensuite tiré des roquettes et Israël a effectué des frappes aériennes dans la nuit – mais l’échange a été limité.

L’administration Biden a été profondément engagée avec les dirigeants israéliens et palestiniens ces derniers jours, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, soulignant le « besoin urgent ici pour toutes les parties de désamorcer pour éviter de nouvelles pertes de vies civiles et de travailler ensemble pour améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie.

« Nous sommes certainement profondément préoccupés par ce cycle d’escalade de la violence en Cisjordanie ainsi que par les roquettes qui ont apparemment été tirées depuis Gaza », a déclaré Kirby. “Et bien sûr, nous condamnons tous les actes qui ne font qu’aggraver les tensions.”

Le ministre israélien de la Défense, quant à lui, a ordonné à l’armée de se préparer à de nouvelles frappes dans la bande de Gaza “si nécessaire” – semblant également laisser ouverte la possibilité que la violence se calme.

Alors que les habitants de Jérusalem et de la Cisjordanie occupée restaient nerveux plus tôt vendredi, les prières de midi dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, souvent un catalyseur d’affrontements entre Palestiniens et police israélienne, se sont déroulées dans un calme relatif.

Lors des funérailles du jeune homme de 22 ans, des foules de Palestiniens ont agité les drapeaux du Fatah, le parti qui contrôle l’Autorité palestinienne, et du Hamas militant, qui dirige Gaza. Dans les rues de la ville appelée al-Ram, des Palestiniens masqués ont lancé des pierres et tiré des feux d’artifice sur la police israélienne, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes.

Mais les roquettes palestiniennes et les frappes aériennes israéliennes semblaient limitées afin d’éviter de se transformer en une guerre à part entière. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et plusieurs petites escarmouches depuis que le groupe militant a pris le pouvoir à Gaza aux mains des forces palestiniennes rivales en 2007.

La fusillade de vendredi soir, le jour du sabbat juif, a immédiatement changé l’équation.

Le chef de l’opposition israélienne, l’ancien Premier ministre Yair Lapid, l’a qualifié d'”horrible et déchirant”.

Isabel Debré, Associated Press