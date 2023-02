Selon des chercheurs de la Colombie-Britannique, les lésions cérébrales causées par la violence mettent les femmes en danger devant les tribunaux

Par Moira Wyton, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Une étude menée par des chercheurs de la Colombie-Britannique jette un nouvel éclairage sur la façon dont les femmes qui survivent à la violence conjugale sont victimes de discrimination dans le système judiciaire.

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs du projet Supporting Survivors of Abuse and Brain Injury Through Research de l’UBC, autrement connu sous le nom de SOAR, les femmes qui subissent des lésions cérébrales dues à la violence de leur partenaire intime risquent de voir leur diagnostic utilisé contre elles dans des litiges judiciaires concernant la parentalité.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur trois sera victime de violence conjugale au cours de sa vie. Une étude de 2019 a révélé que jusqu’à 92% pourraient souffrir d’une lésion cérébrale traumatique résultant de coups à la tête ou d’un étranglement, ce qui coupe l’apport d’oxygène au cerveau.

Même lorsqu’elles sont relativement bénignes, les lésions cérébrales peuvent avoir de vastes répercussions sur la vie quotidienne d’une personne. Une lésion cérébrale peut amener une personne à avoir du mal à se souvenir des choses et à organiser les tâches. Il peut également provoquer une irritabilité accrue ou des sautes d’humeur. La recherche suggère que l’abus et les lésions cérébrales peuvent tous deux augmenter la probabilité d’un diagnostic de dépression, d’anxiété, de trouble lié à l’utilisation de substances ou de trouble de stress post-traumatique.

Mais la discrimination systémique à l’égard des femmes dans le système de droit de la famille et les lacunes dans la reconnaissance de ces lésions cérébrales signifient qu’un diagnostic introduit pour étayer les allégations d’abus peut être utilisé contre les femmes qui ont survécu à la violence dans des conflits parentaux.

Et cela pourrait entraîner la poursuite du comportement abusif ou la perte de la garde de la femme au profit de son agresseur présumé, selon les chercheurs de SOAR.

«Les femmes sont tenues à des normes beaucoup plus élevées en matière de santé mentale et de consommation de substances et d’idées classiques de ce qui fait un bon parent», a déclaré l’auteur principal Quinn Boyle, doctorant à l’Université de la Colombie-Britannique avec Neuroethics Canada.

“En comparaison, les hommes peuvent citer des excuses telles qu’avoir une enfance troublée et ont tendance à susciter beaucoup de sympathie de la part des juges dans ces situations.”

Scruté chez les femmes, mais rejeté chez les hommes

L’étude, publiée dans le Journal of Law and Biosciences, a interrogé 12 avocats spécialisés en droit de la famille en Colombie-Britannique et en Ontario pour examiner comment le diagnostic de lésion cérébrale d’un client hypothétique aurait un impact sur leurs stratégies juridiques s’ils le représentaient ou représentait l’agresseur présumé dans un différend parental.

Ils ont partagé qu’ils avaient vu des comportements problématiques perçus comme faire la fête ou des sautes d’humeur examinés chez les femmes et rejetés chez les hommes au cours de leurs années de pratique.

Mais les participants ont déclaré qu’une lésion cérébrale diagnostiquée pouvait être utilisée comme preuve d’abus, mais qu’il s’agissait d’une arme à double tranchant.

Aucun expert ne pourrait jamais dire avec une certitude à 100% qu’une blessure ou un comportement était le résultat d’abus sans autre preuve physique, a également partagé un avocat.

Et en tant qu’avocat de l’agresseur présumé, les avocats ont déclaré qu’ils utiliseraient probablement les dossiers pour affirmer que sa capacité parentale était réduite.

Les avocats ont déclaré que s’ils croyaient que les allégations d’abus étaient vraies, ils ne représenteraient pas l’agresseur présumé. Mais si le client les refuse, ils ont la responsabilité professionnelle de défendre avec zèle les intérêts de leur client.

“Je ne pense pas que les gens fassent tout leur possible pour discriminer les femmes”, a déclaré la co-auteure Deana Simonetto, professeure adjointe de sociologie à UBC Okanagan. “Mais nous avons un système qui, au fil des ans, a favorisé certains types d’idéologies autour des femmes, et qui les a discriminatoires.”

Des parallèles peuvent être établis avec la façon dont les dossiers de troubles de santé mentale ont été historiquement utilisés contre les femmes dans les conflits parentaux entre parents et avec le système de protection de l’enfance, ont déclaré Boyle et Simonetto.

Malgré les lois sur la confidentialité des relations médecin-patient, celle-ci peut être violée si un juge juge que l’information est importante pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant.

La jurisprudence montre qu’au fil du temps, les tribunaux ont reconnu qu’il existait des moyens efficaces de gérer les problèmes de santé mentale qui ne diminuent pas nécessairement la capacité d’une personne à élever son enfant.

Boyle dit que sa recherche soutient les inquiétudes selon lesquelles sans une bonne compréhension des impacts des lésions cérébrales et de la façon de les gérer devant les tribunaux, les preuves de lésions cérébrales pourraient être utilisées de la même manière.

Discrimination et barrières à chaque étape juridique

Les mères autochtones atteintes de lésions cérébrales, ont noté les avocats, peuvent également voir leurs enfants appréhendés en raison des symptômes d’une lésion cérébrale avant de pouvoir déposer un différend parental.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment entendu la contestation judiciaire d’une mère autochtone concernant les droits étendus des travailleurs sociaux d’accéder aux dossiers médicaux et de santé mentale des parents sur lesquels ils enquêtent.

« Non seulement les femmes autochtones doivent s’inquiéter de la violence conjugale et des lésions cérébrales transformées en armes en raison du sexisme, mais aussi du fait qu’elles sont touchées de manière disproportionnée par le système de protection de l’enfance en raison du racisme », a déclaré Boyle.

Des progrès ont été réalisés dans la reconnaissance et la prise en charge des traumatismes crâniens liés au sport, mais leurs effets sur les femmes victimes de violence n’ont pas encore été bien étudiés ni leurs effets plaidés devant les tribunaux canadiens.

Les juges ne reçoivent pas de formation obligatoire sur les lésions cérébrales ou leurs répercussions sur les femmes victimes de violence. Une telle formation n’est pas non plus obligatoire pour les avocats de pratique familiale interrogés dans le cadre de l’étude.

Et les professionnels de la santé et les travailleurs des refuges ne sont souvent pas bien formés pour reconnaître et dépister les lésions cérébrales causées par la maltraitance, même lors de rendez-vous de routine.

Un appel aux équipes juridiques et médicales informées sur les traumatismes

Les co-auteurs de l’étude recommandent des équipes juridiques informées sur les traumatismes, y compris une formation obligatoire pour les juges et les avocats, et des témoins experts alliés à l’aide juridique et aux organisations de femmes qui peuvent parler de l’impact des lésions cérébrales sur la capacité parentale devant les tribunaux avec le contexte juridique à l’esprit .

Ils veulent également voir des évaluations de la capacité parentale ajoutées aux dépistages pour toutes les lésions cérébrales traumatiques afin qu’il y ait une trace écrite de l’opinion du médecin sur l’impact de la blessure. Les femmes devraient également être pleinement informées et consentir à la possibilité que ce diagnostic puisse être communiqué au tribunal avant qu’elles ne soient dépistées et évaluées.

“Ces recommandations sont, espérons-le, temporaires jusqu’à ce qu’il y ait un changement systémique massif dans le système juridique”, a déclaré Boyle.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

chirurgie du cerveauTribunalSanté