Selon certaines rumeurs, le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficierait d’une mise à jour de conception et d’appareil photo

Enfin, le S25 Ultra bénéficiera d’une mise à jour de conception bien nécessaire.

Titres Android en collaboration avec @OnLeaks, nous avons partagé des rendus du prochain produit phare de Samsung.

Les plus grands changements apportés au design sont les côtés plats tout autour du téléphone, similaires au design du Pixel 9 ou de l’iPhone. Les autres appareils de la série S de Samsung ont suivi cette mise à jour de conception, il est donc étrange que nous ayons dû attendre aussi longtemps pour voir le modèle Ultra bénéficier également de cette mise à jour.

Le S25 Ultra devrait également être équipé d’un capteur ISOCELL JN3 de 50 mégapixels pour son appareil photo ultra grand angle, d’un capteur principal H2 de 200 mégapixels et d’un capteur IM754 de 10 mégapixels pour son téléobjectif 3x. Il disposera toujours du même téléobjectif 5x avec un capteur IMX584 de 50 mégapixels. Bien que la plupart de ces appareils photo soient au moins légèrement mis à jour, l’ultra grand angle bénéficie de la plus grande mise à jour. De plus, le S25 Ultra est plus léger que son prédécesseur, ne pesant que 219 g, contre 232 g pour le S24 Ultra. Et avec un corps plus léger, il aura des bordures plus fines, la même taille d’écran de 6,9 ​​pouces et les dimensions suivantes : 162,8 x 77,6 x 8,2 mm.

Le téléphone sera également doté d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge allant jusqu’à 45 W, similaire à ses trois derniers prédécesseurs. De plus, il sera doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 4, que Qualcomm n’a pas encore annoncé – mais nous nous attendons à ce que le fabricant de puces annonce le Snapdragon 8 Gen 4 lors de son Snapdragon Summit à la mi-octobre.

Titres Android et OnLeaks s’attend à ce que la série S25 soit annoncée la semaine du 13 janvier, juste après le CES.

Crédit image : Titres Android et Sur les fuites

Source: Titres Android et Sur les fuites