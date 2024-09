Selon certaines informations, Miro aurait demandé la libération de l’AEW

Image : AEW

Après n’avoir pas lutté depuis décembre dernier, Miro aurait demandé sa libération de l’AEW.

Fightful a été le premier à rapporter la nouvelle vendredi, ajoutant qu’il avait signé une prolongation de quatre ans au printemps 2022 après avoir signé un contrat initial de deux ans en septembre 2020.

On ne sait pas pourquoi cette demande a été faite aujourd’hui. Le média a indiqué que Miro avait envisagé de participer au match Casino Gauntlet au All In d’août et qu’il avait proposé de travailler avec Jon Moxley plus tôt cette année.

Le combattant de 38 ans a été utilisé avec parcimonie depuis le début de l’année 2022, n’ayant lutté que 11 fois sans aucune apparition cette année. Son dernier match a eu lieu au Worlds End de décembre 2023, lorsqu’il a battu Andrade El Idolo lors du dernier match AEW de ce dernier avant de revenir à la WWE.

Désormais en bonne santé, l’ancien champion TNT a déclaré en avril dernier qu’il se remettait d’une blessure à l’épaule et au coude subie fin 2023 et qu’il avait finalement résolue en janvier. Dans la même interview, il a déclaré que le directeur de l’AEW, Tony Khan, était « génial », « créatif » et qu’il « réfléchissait toujours à la façon d’améliorer les choses ».

Miro a fait ses débuts avec l’AEW pendant la pandémie, faisant ses débuts sur le ring en septembre 2020 au sein d’une équipe avec Kip Sabian et Penelope Ford. Il a ensuite remporté le titre TNT contre Darby Allin en mai 2021 et l’a conservé jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il a perdu contre Sammy Guevara. Il n’a jamais concouru pour le titre mondial de l’entreprise, mais était en lice pour le titre international inaugural (alors All-Atlantic) lors du Forbidden Door de juin 2022.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters