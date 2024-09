Selon certaines informations, l’ensemble du personnel de l’éditeur de jeux Annapurna Interactive aurait démissionné

L’ancien président Nathan Gary, les dirigeants d’Annapurna Interactive et « environ deux douzaines » d’employés ont démissionné, Bloomberg Un porte-parole de l’Annapurna a déclaré Bloomberg que les jeux et projets existants resteront sous la responsabilité de la société. Annapurna n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Le Verge.

La semaine dernière, Le Hollywood Reporter dit que Gary et les codirecteurs d’Annapurna Interactive, Deborah Mars et Nathan Vella, partiraient. THR Le studio a également indiqué qu’Annapurna prévoyait « d’intégrer ses activités de jeu internes avec le reste des divisions d’Annapurna, qui comprennent le cinéma, la télévision et le théâtre ». Hector Sanchez, qui dirigeait récemment l’activité de jeux Unreal Engine chez Epic Games et est cofondateur d’Annapurna Interactive, annoncé le mois dernier qu’il serait président des médias interactifs et nouveaux à Annapurna.