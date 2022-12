Selon CBI, la récession au Royaume-Uni pourrait se transformer en une “décennie perdue” de croissance

Londres

Le Royaume-Uni est confronté à une «décennie perdue» de croissance si des mesures ne sont pas prises pour remédier à la chute des investissements des entreprises et à la pénurie de main-d’œuvre, a averti un important groupe de pression des entreprises.

Dans une sombre prévision économique publiée lundi, la Confédération de l’industrie britannique (CBI) a déclaré que les trois quarts des entreprises ont du mal à trouver les compétences et les travailleurs dont elles ont besoin. Il a appelé à des changements dans la politique gouvernementale, y compris un système d’immigration plus flexible et des allégements fiscaux pour stimuler les investissements.

“La Grande-Bretagne est en stagflation – avec une inflation en flèche, une croissance négative, une baisse de la productivité et des investissements des entreprises. Les entreprises voient des opportunités de croissance potentielles, mais le manque de “raisons de croire” face aux vents contraires les pousse à suspendre leurs investissements en 2023″, a déclaré le directeur général de la CBI, Tony Danker, dans un communiqué.

« Nous assisterons à une décennie de croissance perdue si rien n’est fait. Le PIB est un simple multiplicateur de deux facteurs : les personnes et leur productivité. Mais nous n’avons pas les gens dont nous avons besoin, ni la productivité », a ajouté Danker.

Le Royaume-Uni est la seule économie du G7 qui ne s’est toujours pas complètement remise de la pandémie. La flambée des prix de l’énergie et des aliments a poussé l’inflation à son plus haut niveau en 41 ans en octobre. Les grèves généralisées sont devenues la norme ces derniers mois, les travailleurs ressentant l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Les travailleurs britanniques ont subi la plus forte baisse de leur pouvoir d’achat en plus de 20 ans entre avril et juin, les salaires réels moyens – qui tiennent compte de l’inflation – ayant chuté de 3 %. La baisse des salaires réels a été moins sévère au troisième trimestre mais reste l’une des plus importantes depuis le début des relevés officiels en 2001.

Signe de la façon dont les grèves sont devenues perturbatrices, le président du Parti conservateur, Nadim Zahawi, a déclaré dimanche que le gouvernement envisageait de faire appel à l’armée pour assurer le fonctionnement des services publics.

Les perspectives de l’économie britannique pour l’année prochaine sont parmi les plus faibles des pays avancés couverts par les prévisions de la CBI, seul le PIB allemand devant chuter à un rythme légèrement plus rapide. L’Allemagne a ressenti de plein fouet la crise énergétique déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine.

La CBI s’attend à ce que l’économie britannique se contracte de 0,4% en 2023 – une dégradation significative par rapport à la croissance de 1% qu’elle prévoyait en juin. L’économie ne devrait retrouver sa taille d’avant Covid qu’au deuxième trimestre de 2024.

L’inflation devrait baisser progressivement au cours de l’année à venir, mais elle restera nettement supérieure à l’objectif de 2 % de la Banque d’Angleterre en 2023 et entraînera une baisse des dépenses de consommation sur un an, selon les prévisions de la CBI.

Le groupe s’attend à ce que l’investissement des entreprises chute à partir du milieu de l’année prochaine, le laissant 9% en dessous de son niveau pré-pandémique fin 2024. La production par travailleur devrait rester 2% en dessous de sa tendance “déjà faible” pré-Covid d’ici cette fois-là, a déclaré la CBI.

“Bien que le fait que la récession à venir soit peu profonde est une certaine consolation, il est inquiétant que la faiblesse à long terme de la productivité et de l’investissement des entreprises semble s’installer”, a déclaré l’économiste en chef de la CBI, Alpesh Paleja, dans un communiqué. “Cela n’augure rien de bon pour le niveau de vie et la capacité de croissance de l’économie à long terme.”

Le groupe a déclaré que le gouvernement devrait combler les déficits d’investissement avec des incitations fiscales permanentes, qui, selon lui, débloqueront 50 milliards de livres sterling supplémentaires (61,4 milliards de dollars) en investissements en capital par an d’ici la fin de la décennie.

“Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une autre décennie où les deux [investment and productivity] stagnent », a déclaré Danker.